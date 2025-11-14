快訊

大江衛生公司涉違反傾倒水肥臭氣沖天 父子3人聲押禁見

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

水肥業者「大江衛生工程有限公司」被檢舉違法傾倒水肥，導致瀰漫糞尿臭味，檢警追查大江向「台塑汽車貨運公司」3年收取900萬餘噸水肥，卻未合法處理，獲利上百萬元。北檢指揮保七總隊搜索拘提陳等3人到案，3人未交代水肥流向，檢方訊後向法院聲押禁見。

檢警調查，大江公司領有丙級廢棄物清除許可證，抽取水肥後應至合法地點投肥處理，2020年至2023年間，大江公司涉向業主「台塑汽車貨運公司」收取清理費，定時收取台北港區流動廁所、化糞池的水肥高達900萬餘噸，數量遠高於合法汙水處理廠處理上限，疑似違法傾倒水肥至汙水下水道、水溝等處，且被檢舉在案。

北檢偵辦違反廢棄物清理法等，昨指揮保七總隊並會同新北市政府環保局，搜索陳等3人住居所及公司商號共3處所，拘提大江公司代表人陳世富、兒子陳彥彰、兒媳游瑛桂3人到案，經查不法獲利上百萬元。

檢方昨訊後認定陳等3人犯刑法加重詐欺、業務登載不實及違反廢棄物清理法46條、第48條等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證及反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見。

水肥業者「大江衛生工程有限公司」被檢舉違法傾倒水肥，北檢指揮保七總隊搜索拘提陳等3人到案，3人未交代水肥流向,檢方訊後向法院聲押禁見。本報資料照片
水肥業者「大江衛生工程有限公司」被檢舉違法傾倒水肥，北檢指揮保七總隊搜索拘提陳等3人到案，3人未交代水肥流向，檢方訊後向法院聲押禁見。本報資料照片

