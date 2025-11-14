快訊

沒碰到人？男子診間咆哮、勒醫師脖被訴喊冤 白袍檳榔汁手印現原形

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

陳姓男子今年2月19日陪同妻子前往奇美醫院看診，因不滿醫師對妻子的醫療行為，在診間內大聲咆哮，徒手勾勒醫師脖子而被訴，他否認動手，法官當庭勘驗駐衛警密錄器畫面外，醫師白袍肩膀位置上還留有其檳榔汁手印，認陳男犯妨害醫事人員執行醫療業務罪判刑4月。

陳男否認犯行，他辯稱，他在診間咆哮是針對他的妻子，不是對醫生，他沒有用手去勾醫生。同時，他聲請傳喚妻子作證，以證他並無用手勾勒醫師的脖子。

台南地院當庭勘驗駐衛警密錄器錄影畫面，發現陳男在診間內先朝妻子大吼：「你衝三小」，妻子舉起右手朝丈夫揮打並質問丈夫：「看醫生你在吵什麼」，陳男則以台語回罵：「X你娘機掰，你害我被打」。

陳男甩開妻子後走向醫師處，無視護理師攔阻，用左手勾住醫師的脖子，並咆哮：「你再打我嘛，蛤！你還有嗎？」。經駐衛警將陳男從醫師身邊拉開後，陳男仍持續咆哮。

台南地院表示，勘驗結果與醫師指述：「陳男趨步上前用手勾住我的脖子」及當日前往現場處理員警職務報告敘及「陳男有架住醫師脖子」情節大致相符。

陳男辯稱，他完全沒碰到醫師，他當天是只有按住醫師身後的牆壁。但依勘驗結果及密錄器錄影畫面截圖，陳男與醫師所處位置與其後牆壁尚有距離，且醫師當日所穿著白袍肩膀位置上留有被告檳榔汁手印等情，證明陳男確實有用手勾住醫師脖子並觸碰到其肩膀。法官認待證事實已明確，無需再傳喚陳妻作證的必要。

法官審酌，陳男不思克制情緒而以理性、和平方法與醫事人員溝通，竟以徒手勾住醫師脖子強暴方式妨害醫事人員醫療業務執行，並影響其餘接受醫療服務病患，法治觀念明顯偏差；又考量陳男犯後否認犯行態度，迄今未能賠償醫師並取得其諒解，認他犯妨害醫事人員執行醫療業務罪判刑4月，可易科罰金。

台南地院審酌，陳男不思克制情緒而以理性、和平方法與醫事人員溝通，竟以徒手勾住醫師脖子強暴方式妨害醫事人員醫療業務執行，認他犯妨害醫事人員執行醫療業務罪判刑4月。圖／本報資料照
台南地院審酌，陳男不思克制情緒而以理性、和平方法與醫事人員溝通，竟以徒手勾住醫師脖子強暴方式妨害醫事人員醫療業務執行，認他犯妨害醫事人員執行醫療業務罪判刑4月。圖／本報資料照

醫師 妻子 法官 醫生 奇美醫院
