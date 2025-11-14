曾被吊銷駕照…他第3度酒駕撞死人還肇逃 國審酒駕男判徒刑8年

彰化縣黃姓男子有兩次酒駕前科被吊銷駕照，仍不悔改照樣酒駕，去年11月行經伸港鄉撞上柯姓騎士並加速離去，柯男被送醫但不治。彰化地方法院交由國民法官參與審理，認為黃男一再酒駕肇事，因與柯男家屬達成調解，依酒駕致人於死、肇逃判處應執行有期徒刑8年。可上訴。

據了解，黃男去年11月24日晚上飲酒，深夜11點40分行駛伸港鄉建國路，在與曾家路的交叉路口撞上騎機車轉彎的66歲柯男。第三度酒駕闖禍的黃男加速逃離，不理會柯男躺在道路上，時隔20分鐘才由熱心路人通報119送往醫院急救，柯男因腦部重創和延誤時間救治而死亡。

警方調閱路口監視畫面，在車禍發生後的3小時到柯男住家，立即對他實施酒測，酒測值0.65毫克，超過法定標準0.25毫克，警詢後移送偵辦。檢方調查發現，黃男在過去兩年內2次酒駕被吊銷駕照3年，依然故我照樣酒駕。

彰化地院國審認為，這樁車禍的發生路口，黃男行駛方向是閃黃燈，柯男行駛方向閃紅燈，雙方都有肇事責任，但合議庭認為黃男明知酒駕違法卻一再犯案，是酒駕累犯還肇逃，警方找上門他才坦承犯行，行為實不可原諒。

黃男在審理過程中與柯男家屬達成調解，國審認為酒駕致人於死對社會危害重大，必須嚴懲，依酒後駕車致人於死罪判處有期徒刑7年，依肇事致人死亡逃逸罪判處有期徒刑1年10月，應執行有期徒刑8年。

司法資料顯示，黃男2013年7月晚間第一次酒駕，騎機車被警察攔檢，酒測值0.58毫克，法院判處他有期徒刑2月，罰金1萬元。同年12月再度酒駕，騎機車對撞另一輛機車，他和對方都倒地受傷，法官根據喝酒到被檢測的時間間隔推算他騎車時的酒測值約0.40毫克，判處有期徒刑2月，罰金4千元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康