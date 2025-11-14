康全電訊傳內線交易 母公司訊舟科技董座、康全副董等5人搜索約談

快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

康全電訊（8089）的澳洲客戶NetComm公司去年清算重整，影響1億餘元，母公司訊舟科技（3047）任姓董座及康全邱姓副董涉得知利空消息，透過員工、子女的帳戶賣出股票，各規避損失數十萬元，檢調今依內線交易罪嫌搜索5人住居所、辦公處所7處，並約談到案。

康全去年3月14日發布重訊指出，接獲客戶NetComm Wireless Pty Ltd清算管理人來函通知客戶聲請清算重整，客戶清算影響金額為應收帳款美金626仟元及依據客戶訂單備料存貨金額為新台幣8628萬6000元，合計影響金額約新台幣1億603萬1000元。

檢調追查，康全公司內部人知悉利空消息，涉內線交易賣出股票規避損失數十萬元，康全母公司訊舟科技任姓董事長涉以2名員工的帳戶賣出股票規避損失數十萬元，也查出康全邱姓副董事長涉利用女兒帳戶賣出股票，同樣規避損失數十萬元。

北檢今依證券交易法內線交易罪嫌，指揮調查局台北市調查處機動站，搜索任姓董事長等5人住居所及辦公位置共7處所，通知任等5人到場查證，目前持續調查釐清中，5人今晚陸續移送複訊。

客戶 帳戶 內線交易 母公司 澳洲
