聽新聞
0:00 / 0:00
太愛台灣？港籍男一年狂飛8次 目的竟是「偷3C產品」下場曝光
38歲香港籍吳姓男子，從去年11月至今年11月，短短一年入境台灣8次，目的就是到台灣的3C賣場行竊，得手後再搭機返回香港變現。台北市刑大接獲賣場高價藍芽耳機遭竊案，鎖定嫌犯發現是港籍慣竊，警方跟監埋伏，7日在機場攔截要返港的吳嫌，人贓俱獲。
警方說，台北市陸續發生3C賣場高單價藍芽耳機連續遭竊案件，店家損失慘重，苦不堪言，向北市刑大偵一隊報案，警方整合報案情資、調閱監視器，分析犯嫌作案手法、時間，鎖定港籍吳姓男子涉案。
吳嫌去年11月起，多次入境台灣，連續行竊3C賣場商品達8次，吳嫌進入商場後在商品櫃旁假裝講手機，趁顧客眾多、店員忙碌時，以外套掩飾下手行竊，得手後將贓物帶回香港變賣，不法獲利高達10萬餘元。
警方7日持台北地檢署核發拘票，在桃園機場逮捕吳嫌到案，現場並查扣贓物藍芽耳機4副、觸控筆2枝等證物，全案依竊盜罪移送台北地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言