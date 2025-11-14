太愛台灣？港籍男一年狂飛8次 目的竟是「偷3C產品」下場曝光

38歲香港籍吳姓男子，從去年11月至今年11月，短短一年入境台灣8次，目的就是到台灣的3C賣場行竊，得手後再搭機返回香港變現。台北市刑大接獲賣場高價藍芽耳機遭竊案，鎖定嫌犯發現是港籍慣竊，警方跟監埋伏，7日在機場攔截要返港的吳嫌，人贓俱獲。

警方說，台北市陸續發生3C賣場高單價藍芽耳機連續遭竊案件，店家損失慘重，苦不堪言，向北市刑大偵一隊報案，警方整合報案情資、調閱監視器，分析犯嫌作案手法、時間，鎖定港籍吳姓男子涉案。

吳嫌去年11月起，多次入境台灣，連續行竊3C賣場商品達8次，吳嫌進入商場後在商品櫃旁假裝講手機，趁顧客眾多、店員忙碌時，以外套掩飾下手行竊，得手後將贓物帶回香港變賣，不法獲利高達10萬餘元。