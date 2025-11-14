不想調解！爆羅智強把千萬政治獻金給自家基金會 簡舒培遭求償100萬元

快訊

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

立法委員羅智強不滿台北市議員簡舒培於「大罷免」期間，上政論節目指控他3年前參選桃園市長將千萬政治獻金，轉到自己設立的基金會，認為侵害自身名譽權，提民事訴訟要求簡舒培賠償100萬元，台北地方法院今開庭，雙方均委由律師代表出庭，羅智強律師指出，羅智強「完全沒有調解意願」。

簡舒培今年4月12日在政論節目「台灣最前線」指出，羅智強2022年欲參選桃園市長，最終未獲國民黨提名，而將1000萬元政治獻金透過雪芃設計公司，再轉至羅智強設立的人人基金會。

羅智強事後反擊，認為簡舒培造謠他「假藉選舉募款」，把政治獻金「轉到自己的基金會」、「把錢洗出去」等言論不實。羅智強認為，款項確實有給雪芃設計公司，但全數用來選舉研究及規劃、投放及設計廣告使用，簡舒培言論侵害自身名譽權，提告請求100萬元精神慰撫金。

台北地院今開庭，雙方均委任律師出庭，羅智強委任律師主張相關言論均屬於事實陳述，但與真實不符；簡舒培委任律師指出，不爭執簡女有發表過相關言論，但認為部分為事實陳述，部分為評論及質疑。

法官問及雙方是否有調解可能性，羅智強律師指出，在今日庭期之前，法院原有安排調解庭期，但羅智強表示「完全沒有調解意願」，因此取消調解庭期。法官指出，未來有調解意願仍可提出，並諭知案件候核辦。

立委羅智強。圖／聯合報資料照片
立委羅智強。圖／聯合報資料照片
台北市議員簡舒培。圖／聯合報系資料照片
台北市議員簡舒培。圖／聯合報系資料照片

羅智強 簡舒培 律師 政治獻金 大罷免
