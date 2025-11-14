史上最大宗地下匯兌案 台商吳承霖夫妻再延長限制出境、出海8月

快訊

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台商吳承霖涉經營地下匯兌，經手史上最大宗地下匯兌金額124億餘元，吳承霖、陳玟叡夫妻自2019年底移審訊問後，分別以500萬、300萬元交保，限制嘉義市住居所，且限制出境、出海迄今近6年，但因仍有案件審理中，台南高分院裁定自本月19日起延長限制出境、出海8月。

嘉義地檢署2019年8月間查偵辦吳承霖、陳玟叡夫妻地下匯兌案，查出吳等人2年間經手的地下匯兌高達124億餘元，是史上最高的地下匯兌金額，依照違反銀行法、組織犯罪條例和洗錢防制法等罪起訴吳等人。

台南高分院指出，吳承霖、陳玟叡夫妻因違反銀行法等案件，前經原審於2019年12月19日移審訊問後，認為2人均犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，命吳、陳女分別具保500萬、300萬元，限制住居在嘉義市同一住所，並均自同年月日起限制出境、出海7月。

隨後，2020年7月9日裁定自同年7月19日起陸續延長限制出境、出海8月，直至2023年7月31日繫屬高分院，並於同年10月27日裁定自同年11月19日起陸續延長限制出境、出海8月迄今，並將於今年11月19日屆滿。

台南高分院表示，吳承霖、陳玟叡2人均自白違反銀行法第125條第1項（非銀行不得收受存款）後段犯行，僅吳承霖就匯兌犯罪所得有爭執，2人均否認違反洗錢防制法犯行，及給予2人及辯護人陳述意見之後，認2人犯罪嫌疑重大。

且以吳承霖熟識者多為掌握龐大金流客戶，且有國外人脈可提供接應，方便他們在國外後續生活所需，有相當理由足認2人若未限制出境、出海，有逃亡境外管道與資金，而有逃亡境外疑慮與風險。

台高高分院指出，2人為夫妻，吳承霖經原審所量處刑度有期徒刑4年及諭知應沒收犯罪所得9250萬元，均非輕微，顯有出境、出海逃避本案審判、執行能力與資力，雖提出高額保證金，仍不足以擔保2人滯留國外拒不返國接受審判高度可能性。裁定吳承霖、陳玟叡均自今年11月19日起延長限制出境、出海8月。

吳承霖、陳玟叡夫妻自2019年底移審分別以500萬、300萬交保，限制住居所，且限制出境、出海迄今近6年，台南高分院再裁定自本月19日起延長限制出境、出海8月。圖／本報資料照
限制出境 地下匯兌 洗錢 台商
