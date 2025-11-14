無照傾倒廢棄物進高屏溪行水區 不肖男女屢犯遭判刑

屏東縣施姓男子與朱姓女子未具清運廢棄物執照，卻將收取來的廢木材、營建混合物直接載至高屏溪行水區河床傾倒，檢警發現後依違反廢棄物清理法將2人送辦，屏東地院認為2人為屢犯，造成環境危害，各處1年5月不等徒刑，可上訴。

施男及朱女有多次竊盜、公共危險及違反廢棄物清理法等前科，兩人未取得廢棄物清除及處理許可文件，便承攬一般廢棄物清運業務，向高雄地區業者收取2萬5000元費用後，去年5月間多次將廢木材、營建廢棄物運往雙園大橋下的高屏溪行水區傾倒。

警方獲報後循線將兩人逮捕，朱女坦承犯行，指出施男拿到報酬後會把錢分給她。屏東地院認為，施、朱2人前科累累，素行非佳，無視環保法令，賺取黑心錢，對環境永續發展造成危害。