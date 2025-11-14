快訊

康全電訊傳內線交易 母公司訊舟科技董座、康全副董等5人搜索約談

才傳有望回歸「玩很大」…閃兵案遭起訴 坤達經紀人10字回應

獨／全國首例「陸配村長遭解職」提訴願打贏了 花蓮縣府撤銷原機關處分

聽新聞
0:00 / 0:00

無照傾倒廢棄物進高屏溪行水區 不肖男女屢犯遭判刑

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣施姓男子與朱姓女子未具清運廢棄物執照，卻將收取來的廢木材、營建混合物直接載至高屏溪行水區河床傾倒，檢警發現後依違反廢棄物清理法將2人送辦，屏東地院認為2人為屢犯，造成環境危害，各處1年5月不等徒刑，可上訴。

施男及朱女有多次竊盜、公共危險及違反廢棄物清理法等前科，兩人未取得廢棄物清除及處理許可文件，便承攬一般廢棄物清運業務，向高雄地區業者收取2萬5000元費用後，去年5月間多次將廢木材、營建廢棄物運往雙園大橋下的高屏溪行水區傾倒。

警方獲報後循線將兩人逮捕，朱女坦承犯行，指出施男拿到報酬後會把錢分給她。屏東地院認為，施、朱2人前科累累，素行非佳，無視環保法令，賺取黑心錢，對環境永續發展造成危害。

法院認為施男2次違反廢棄物清理法，各處1年5月及1年4月徒刑，待全數犯行確定後再由檢方聲請應執行刑；朱女犯廢棄物清理法，判處1年2月徒刑。

屏東縣施男與朱女將廢木材、營建混合物直接載至高屏溪行水區河床傾倒，屏東地院判處1年5月不等徒刑。示意圖，與新聞無關。圖／本報系資料照
屏東縣施男與朱女將廢木材、營建混合物直接載至高屏溪行水區河床傾倒，屏東地院判處1年5月不等徒刑。示意圖，與新聞無關。圖／本報系資料照

廢棄物 屏東縣 高屏溪
×

一鍵登入，專屬好禮立刻帶回家

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

沒人代丟垃圾！「垃可」被檢警調查客服斷聯 今官網發聲明了

獲經濟部補助...「垃可」人間蒸發？北市接6投訴、業者沒領清除許可證

鳳凰颱風逼近 高市側溝清除廢棄物63.96公噸

高雄梓官海岸遭回填營建廢棄物 土地管理人與拆除業者遭起訴

相關新聞

康全電訊傳內線交易 母公司訊舟科技董座、康全副董等5人搜索約談

康全電訊（8089）的澳洲客戶NetComm公司去年清算重整，影響1億餘元，母公司訊舟科技（3047）任姓董座及康全邱姓...

太愛台灣？港籍男一年狂飛8次 目的竟是「偷3C產品」下場曝光

38歲香港籍吳姓男子，從去年11月至今年11月，短短一年入境台灣8次，目的就是到台灣的3C賣場行竊，得手後再搭機返回香港...

花千萬找霹靂舞者代言被控涉掏空 泰山前董座詹景超特別背信4案不起訴

老牌食品場泰山企業前董事長詹景超等人，被控以3500萬元合約找台灣知名霹靂舞者陳柏均代言泰山冰鎮系列產品涉掏空；又被控聘...

不想調解！爆羅智強把千萬政治獻金給自家基金會 簡舒培遭求償100萬元

立法委員羅智強不滿台北市議員簡舒培於「大罷免」期間，上政論節目指控他3年前參選桃園市長將千萬政治獻金，轉到自己設立的基金...

史上最大宗地下匯兌案 台商吳承霖夫妻再延長限制出境、出海8月

台商吳承霖涉經營地下匯兌，經手史上最大宗地下匯兌金額124億餘元，吳承霖、陳玟叡夫妻自2019年底移審訊問後，分別以50...

無照傾倒廢棄物進高屏溪行水區 不肖男女屢犯遭判刑

屏東縣施姓男子與朱姓女子未具清運廢棄物執照，卻將收取來的廢木材、營建混合物直接載至高屏溪行水區河床傾倒，檢警發現後依違反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。