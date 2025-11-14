聽新聞
0:00 / 0:00
無照傾倒廢棄物進高屏溪行水區 不肖男女屢犯遭判刑
屏東縣施姓男子與朱姓女子未具清運廢棄物執照，卻將收取來的廢木材、營建混合物直接載至高屏溪行水區河床傾倒，檢警發現後依違反廢棄物清理法將2人送辦，屏東地院認為2人為屢犯，造成環境危害，各處1年5月不等徒刑，可上訴。
施男及朱女有多次竊盜、公共危險及違反廢棄物清理法等前科，兩人未取得廢棄物清除及處理許可文件，便承攬一般廢棄物清運業務，向高雄地區業者收取2萬5000元費用後，去年5月間多次將廢木材、營建廢棄物運往雙園大橋下的高屏溪行水區傾倒。
警方獲報後循線將兩人逮捕，朱女坦承犯行，指出施男拿到報酬後會把錢分給她。屏東地院認為，施、朱2人前科累累，素行非佳，無視環保法令，賺取黑心錢，對環境永續發展造成危害。
法院認為施男2次違反廢棄物清理法，各處1年5月及1年4月徒刑，待全數犯行確定後再由檢方聲請應執行刑；朱女犯廢棄物清理法，判處1年2月徒刑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言