偷藏2.5億、假離婚就是不繳稅…大亨裝窮逃稅4千多萬 遭法院管收

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

長期遊走股市、房地產而有大筆資產現金的74歲沈姓老翁，名下有多達2億5千多萬元現金，他卻拒絕繳納稅金，欠稅高達4千多萬元，甚至不惜與妻子假離婚、轉移名下財產給女兒，之後更裝窮只願意拿每個月5千元國民年金來繳，遭認定惡意脫產逃稅，遭行政執行署向法院聲請管收獲准。

行政執行署高雄分署指出，沈姓老翁積欠高達4107萬餘元稅金，主要是來自於他曾經在不動產爭議訴訟中和解獲得約6千萬元收入，依法他應依法申報，但他卻拒絕繳稅，因此從2021年7月起，他就遭到高雄國稅局追稅。

高雄執行分署雖曾執行沈翁名下銀行存款及股票帳戶，還拍賣他名下一處位於新北市坪林區的不動產，但並不夠清償他所欠的稅款，但根據高雄執行分署調查，發現沈翁自從得知欠稅後，就一直想辦法試圖逃稅。

沈翁把自己名下4個銀行帳戶一共2億5千多萬元轉移領走，他還不惜與妻子「假離婚」，並且找來第三人，先是把不動產給第三人，再讓第三人把不動產賣給女兒，以此完成名下資產轉移。

沈翁被查欠稅後，不斷提出假的清償計畫，僅願以其所稱的唯一收入，用每個月5千元的國民年金來繳納高達4千萬餘元的欠款，由於屬於惡意脫產逃稅，行政執行署11月10日依法向法院聲請管收獲准。

沈姓老翁逃稅4千多萬元就是不繳，還轉移名下上億元現金財產避稅。圖／行政執行署提供
沈姓老翁逃稅4千多萬元就是不繳，還轉移名下上億元現金財產避稅。圖／行政執行署提供

妻子 帳戶 逃漏稅
