「支持特赦八旬老婦」石崇良挨批卸責 他態度軟化指：個人情感覺得不捨

長照殺人案再次上演，台北市一位8旬老婦，悶死照顧數十載的53歲重度身障兒，遭判刑2年半，衛福部長石崇良昨在立法院表態「支持總統特赦」，多個身障團體接力發聲，批評衛福部主責身障權利，「不該以特赦回應失職的罪」。石崇良今天表示，雖認為行為雖不可取，也不該以任何理由免除司法追究，但個人情感上，還是覺得不捨。

面對各界質疑，石崇良態度軟化，不再強硬「支持特赦」。他強調，這位高齡老母親的行為雖不可取，也不該成為免除司法咎責的理由，「但個人情感上仍認為不捨。」

石崇良表示，本次案件令人遺憾，過去社會上也曾發生弱勢家庭不堪照顧負荷，而「攜子自殺」，衛福部立場一向認為，每個生命體均獨立且應受尊重，孩子不是父母財產，其生命不該由父母基於任何理由決定，相關行為應受譴責，但本案法官在判決書中提到支持特赦，他尊重司法判決，「但更要反醒社會支持，應對長照累積的負荷，有更多支持力量。」

衛福部挨批，身為長照、身障權利主責機關，卻以特赦掩蓋失職。石崇良坦言，將強化家庭照顧者支持方案及措施，包括提供長照喘息服務，包括居家喘息、機構式喘息及社區喘息照顧服務，讓更多有需求家庭可獲得資源，釋放累積的壓力，也將協助家庭照顧者提升照顧技能，並透過家庭照顧者支持據點，提供心靈支持，「借此機會呼籲長照家庭，有需求者可撥長照專線1966。」

障礙者權益促進會昨說，面對長照困境的解決方式，不該是支持特赦殺人者，並忽略被殺害者存在，若照顧太累成為剝奪生命的理由，「障礙者生存權恐在特赦呼聲中消逝。」台灣身障者自立生活聯盟指出，衛福部身為身障者權利公約主責單位，「卻用特赦回應失職的罪」，那誰來特赦每天都有不同困境的障礙者？

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線