快訊

康全電訊傳內線交易 母公司訊舟科技董座、康全副董等5人搜索約談

才傳有望回歸「玩很大」…閃兵案遭起訴 坤達經紀人10字回應

獨／全國首例「陸配村長遭解職」提訴願打贏了 花蓮縣府撤銷原機關處分

聽新聞
0:00 / 0:00

「支持特赦八旬老婦」石崇良挨批卸責 他態度軟化指：個人情感覺得不捨

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導

長照殺人案再次上演，台北市一位8旬老婦，悶死照顧數十載的53歲重度身障兒，遭判刑2年半，衛福部長石崇良昨在立法院表態「支持總統特赦」，多個身障團體接力發聲，批評衛福部主責身障權利，「不該以特赦回應失職的罪」。石崇良今天表示，雖認為行為雖不可取，也不該以任何理由免除司法追究，但個人情感上，還是覺得不捨。

面對各界質疑，石崇良態度軟化，不再強硬「支持特赦」。他強調，這位高齡老母親的行為雖不可取，也不該成為免除司法咎責的理由，「但個人情感上仍認為不捨。」

石崇良表示，本次案件令人遺憾，過去社會上也曾發生弱勢家庭不堪照顧負荷，而「攜子自殺」，衛福部立場一向認為，每個生命體均獨立且應受尊重，孩子不是父母財產，其生命不該由父母基於任何理由決定，相關行為應受譴責，但本案法官在判決書中提到支持特赦，他尊重司法判決，「但更要反醒社會支持，應對長照累積的負荷，有更多支持力量。」

衛福部挨批，身為長照、身障權利主責機關，卻以特赦掩蓋失職。石崇良坦言，將強化家庭照顧者支持方案及措施，包括提供長照喘息服務，包括居家喘息、機構式喘息及社區喘息照顧服務，讓更多有需求家庭可獲得資源，釋放累積的壓力，也將協助家庭照顧者提升照顧技能，並透過家庭照顧者支持據點，提供心靈支持，「借此機會呼籲長照家庭，有需求者可撥長照專線1966。」

障礙者權益促進會昨說，面對長照困境的解決方式，不該是支持特赦殺人者，並忽略被殺害者存在，若照顧太累成為剝奪生命的理由，「障礙者生存權恐在特赦呼聲中消逝。」台灣身障者自立生活聯盟指出，衛福部身為身障者權利公約主責單位，「卻用特赦回應失職的罪」，那誰來特赦每天都有不同困境的障礙者？

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

衛福部長石崇良今天表示，雖認為行為雖不可取，也不該以任何理由免除司法追究，「但個人情感上，還是覺得不捨。」記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良今天表示，雖認為行為雖不可取，也不該以任何理由免除司法追究，「但個人情感上，還是覺得不捨。」記者林琮恩／攝影

特赦 身障者 長照 石崇良
×

一鍵登入，專屬好禮立刻帶回家

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

檢出值再升！芬普尼汙染延燒 專家籲可評估擴大抽驗讓民眾放心

健保補充保費「拆天花板」？石崇良聽到眼睛亮…股民：有本事就無上限

藍委送紅包提補充保費「改1規定大家沒意見」 衛福部長石崇良幽默回應

衛福部主管身障權利卻支持特赦照顧殺人者 身障團體批：為失職開脫

相關新聞

康全電訊傳內線交易 母公司訊舟科技董座、康全副董等5人搜索約談

康全電訊（8089）的澳洲客戶NetComm公司去年清算重整，影響1億餘元，母公司訊舟科技（3047）任姓董座及康全邱姓...

太愛台灣？港籍男一年狂飛8次 目的竟是「偷3C產品」下場曝光

38歲香港籍吳姓男子，從去年11月至今年11月，短短一年入境台灣8次，目的就是到台灣的3C賣場行竊，得手後再搭機返回香港...

花千萬找霹靂舞者代言被控涉掏空 泰山前董座詹景超特別背信4案不起訴

老牌食品場泰山企業前董事長詹景超等人，被控以3500萬元合約找台灣知名霹靂舞者陳柏均代言泰山冰鎮系列產品涉掏空；又被控聘...

不想調解！爆羅智強把千萬政治獻金給自家基金會 簡舒培遭求償100萬元

立法委員羅智強不滿台北市議員簡舒培於「大罷免」期間，上政論節目指控他3年前參選桃園市長將千萬政治獻金，轉到自己設立的基金...

史上最大宗地下匯兌案 台商吳承霖夫妻再延長限制出境、出海8月

台商吳承霖涉經營地下匯兌，經手史上最大宗地下匯兌金額124億餘元，吳承霖、陳玟叡夫妻自2019年底移審訊問後，分別以50...

無照傾倒廢棄物進高屏溪行水區 不肖男女屢犯遭判刑

屏東縣施姓男子與朱姓女子未具清運廢棄物執照，卻將收取來的廢木材、營建混合物直接載至高屏溪行水區河床傾倒，檢警發現後依違反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。