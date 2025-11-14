逆轉！包商用「中國製」地毯…海軍拒付款 法院判要給136萬確定

凱創土木包工業前年承包海軍基隆後勤支援指揮部無縫PVC地毯施作工程，相關材料報告審查核准，且施作後第一次驗收也通過，但軍方第二次驗收以地毯材料來自「中國」，不符採購契約規定而解約、拒付工程款，廠商提告請求給付，一審判訴，案件上訴，台灣高等法院今逆轉判軍方應給付136萬餘元工程款，全案確定。

廠商提告主張，雙方2023年10月底簽約以136萬5520元承攬營區工場無縫PVC地毯施作工程，公司已於同年12月完工，且施工期間提供材料送審單，軍方審查核准，公司才申報開工施作，軍方第一次分段驗收認定「合格」，未料第二次分段驗收時，卻以地毯外包裝標籤產地顯示為「中國常熟」，認定施工材料不符採購契約投標須知規定，而未給付工程款。

廠商認為，雙方簽約時市面上並無國產且符合契約規格的地毯，之後軍方依設計廠商建議修約，由海軍承辦人以LINE傳送公文請公司於3日內辦理修約，並將投標須知修改為允許供應大陸地區標的，公司也致函承諾，卻未料軍方反悔，通知解除契約，因此提告請求給付工程款。

軍方反駁，廠商當初送審材料廠牌並非「中國常熟」，而是「長田實業」與「昌御企業」，所檢附的試驗報告為「太格大理石紋地毯Mipolam系列」，才會認為地毯材料產地屬於本國產品，誤判為合格，並讓廠商後續施工，之後才發現材料產地為「中國常熟」。

軍方指出，採購契約投標須知規定已表明供應標的原產地需為我國，廠商投標後卻用不符規定的材料施工，經要求改善未果，才發函通知解除契，廠商不得依約請求工程款。

一審認為投標須知已表明外國廠商不可參與投標，工程、財務及勞務原產地均須屬我國，並無語意不明之處，廠商未依規定供應我國生產的地毯，而是提供中國製地毯，被判定不合格又未改善缺失，無理由請求給付工程款，判廠商敗訴。

廠商不服提上訴，高院二審認為，廠商依約雖應提供國產地毯，但雙方訂約時市面上符合契約規格的地毯，都是由國外廠商製造後，再由經銷商進口販賣，並沒有國產地毯，因此契約約定廠商應以國產地毯施作的相關約定，屬無法執行而無效。

高院審酌本案投標須知指記載我國廠商供應標的原產地須屬我國，沒有特別載明原產地不得來自大陸地區，且工程主要目的是修復地面、鋪設地毯，地毯規格首重功能性及安全性，且一般地毯工程交易習慣，指定地毯原產地並非首要條件。