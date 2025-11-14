高雄港引水人年薪上千萬！法院民事判決證實薪資數字

高雄港一名劉姓引水人因為工作時受傷，向輪船公司依法求償養傷一年無法工作的經濟損失及醫藥費，法官審理後調出他的薪資單，證實平均月薪達122萬2726元，年收入超過1400萬元，高雄地院法官審酌後判輪船公司要賠給他1296萬餘元。

判決指出，劉姓引水人2021年8月18日上午8時30分擔任輪船進入高雄港的引水人，因輪船甲板上的爬梯欄杆把手不穩，造成劉姓引水人登船過程中，因扶手鬆脫讓他摔到下方小船的甲板上，釀成粉碎性骨折，他因此向輪船公司求償醫藥費及一年無法工作的收入損失，一共1562萬7947元。

輪船公司簽下1000萬元支票作為保證金允諾賠償，但劉姓引水人事後卻沒有收到輪船公司的賠償，因此提告求償。

不過輪船管理公司辯稱，輪船登船扶手欄杆並無缺失，是劉姓引水人自己沒有抓穩繩梯摔下，因此輪船的所有權人或管理人並無過失，且劉姓引水人登船時應確認已經踩踏穩固、手握穩固扶手欄杆再登船，輪船管理公司認為劉姓引水人同樣有過失，且要負主要責任。

輪船管理公司也認為，劉姓引水人提出的求償金額過高，當時會簽下保證書及支票，是因受到劉姓引水人的詐欺及脅迫，希望法官駁回劉的求償告訴。