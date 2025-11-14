快訊

銅雕「司法之秤」進駐最高檢 檢察總長： 台灣本土司法美學

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

最高檢察署13日上午舉行「司法之秤」揭幕儀式，檢察總長邢泰釗致詞時表示，除了要以此紀念更生保護會成立80周年，更希望藉由這項作品，能夠持續建構台灣本土的司法內涵與美學。

最高檢今表示，「司法之秤」是2017年經更保總會台北分會劉宗慧主任推動，由國寶級銅藝大師吳宗霖帶領台北監獄銅雕藝術班製作，在更保總會董事長張斗輝協助下，永久陳列在最高檢察署，以台灣藝術之美傳承允執厥中的普世價值與人文關懷。

法務部政務次長徐錫祥表示，更生保護會80年來陪伴著曾經迷失的人重新出發，付出時間及耐心讓司法有機會成為引導人心回歸正道的力量，正是法務部強調的「柔性司法，讓法律不僅有力度也有溫度。

張斗輝說，這件作品可以完成與展出，要感謝國寶級銅雕大師吳宗霖用心創作，讓司法與藝術可以如此融合，化為啟發社會的重要力量；劉宗慧說，能把銅雕引進監獄，最重要的推手就是檢察總長。

邢泰釗表示，「司法之秤」是許多因緣的俱足才有的奇蹟，他感謝許多貴賓的努力，希望藉由這項作品，能夠持續建構台灣本土的司法內涵與美學；邢說，近代我國的法學水平，雖然在制度與內容遠遠不及西方，但「以民為本」的內涵與追求，與西方並無二致。

司法之秤進駐最高檢。圖/最高檢察署提供
司法之秤進駐最高檢。圖/最高檢察署提供
司法之秤進駐最高檢。圖/最高檢察署提供
司法之秤進駐最高檢。圖/最高檢察署提供

司法 邢泰釗 檢察總長
