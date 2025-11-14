金門海上追逐戰！2船載4.6噸大陸蒜拒檢狂逃 6人起訴

金門海巡人員在今年9月中在海上展開一場緊張追緝，成功攔下兩艘深夜自后豐港出海、滿載大陸大蒜返航的可疑船舶。金門地檢署今表示，兩船涉嫌未經許可航行至大陸海域接駁走私，共在密艙內查出300袋、重達4600多公斤的大陸大蒜，檢方已將包括董姓等6名台籍船長及船員依犯走私、逃避檢查等罪嫌提起公訴。

金門地檢署調查，幕後由綽號「小張」的大陸人士與金門籍董姓、李姓男子共謀，由董男提供兩艘船，並各自招募船員，9月15日深夜，「○鑽號」與「○轉號」先後駛離后豐港，直奔廈門島南側海域，與陸籍船隻併靠接駁，再將大蒜藏入密艙，準備運回金門。

海巡署隔日清晨發現異狀，巡防艇亮起警示燈、鳴笛示意停船，兩船卻不從、加速繞行企圖擺脫追緝，海巡增派支援艇包夾，最終強勢登檢。兩艘船的船長拒絕開啟密艙，檢方指揮聲請搜索票後，才在密艙內找到整袋大蒜包裹，重達四點六公噸。

檢方指出，大陸大蒜屬政府公告禁止輸入的管制物品，若任意流入台灣市場，將衍生食安與檢疫風險。六名被告中，兩名船長坦承犯行，其餘船員則否認全盤涉案。檢方依犯後態度與分工差異，聲請量刑2年6月至1年10月不等。