確定入獄！跑車自撞卻搞「假車禍」詐保 宜蘭市代會主席判4年半定讞
宜蘭市民代表會主席林智勇自撞市價7百多萬的跑車，因僅投保丙式車體損失險，產險公司不理賠140萬元修繕費用，他便利用公務車製造與跑車的假車禍，意圖詐領140萬保險金，但產險公司從監視器畫面發現是假車禍，東窗事發，最高法院依利用職務上機會詐取財物未遂罪判林4年6月徒刑，褫奪公權3年，全案定讞。
林智勇現年51歲，他在32歲時即當選代表會主席，並連續稱霸5屆，在政壇有一席之地，但他因被褫奪公權確定，已立即喪失代表資格，也無法再競選公職。
林智勇2021年6月17日傍晚4點開著奧迪跑車在宜蘭市大福路自撞電線杆、水泥護欄，車身嚴重毀損，修繕費需140萬元，但因車輛只向富邦產物投保丙式車體損失險，自撞不在理賠範圍，林把腦筋動到市代會主席的配車上。
當晚8時，林智勇開著跑車上路，要求市代會主席公務車司機陳志偉開車，搭載林的助理鄧詩翰跟在後方，再製造公務車撞擊跑車假車禍。陳志偉報警，但他先前因拒絕酒測而遭吊照，為避免泰安產險不理賠，因此由鄧詩翰出面佯裝是公務車駕駛。
員警處理完畢後，陳分別向富邦、泰安產險公司申請保險理賠。富邦產險請警方調閱車禍現場附近民宅監視器，假車禍遭拆穿，陳在同年7月2日、7月28日撤回2車保險理賠申請。
一審認為林智勇將政府資源視同個人資源濫用，敗壞官箴，而陳志偉一味袒護林智勇，而鄧詩翰謊報是公務車駕駛時還冒用胞弟名義，依利用職務上機會詐取財物未遂罪判林4年6月徒刑，褫奪公權3年；陳、鄧分別被依同罪名判4年、1年徒刑，各褫奪公權3年、1年。
二審審理時，林僅承認普通詐欺，仍不認有想利用職務上機會詐取財物，合議庭考量一審判決未將跑車申請理賠部分納入審理，因此撤銷原判決，但改判後的刑度仍相同。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。
