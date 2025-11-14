快訊

82歲白骨嬤孤獨死…鄰居指她「防備心強」 社工探訪多次未應門

陸召日大使要求撤回高市言論 日政府不為所動：對台立場未變

中國對日本怒了？要求日方撤回言論「否則後果自負」

聽新聞
0:00 / 0:00

確定入獄！跑車自撞卻搞「假車禍」詐保 宜蘭市代會主席判4年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

宜蘭市民代表會主席林智勇自撞市價7百多萬的跑車，因僅投保丙式車體損失險，產險公司不理賠140萬元修繕費用，他便利用公務車製造與跑車的假車禍，意圖詐領140萬保險金，但產險公司從監視器畫面發現是假車禍，東窗事發，最高法院依利用職務上機會詐取財物未遂罪判林4年6月徒刑，褫奪公權3年，全案定讞。

林智勇現年51歲，他在32歲時即當選代表會主席，並連續稱霸5屆，在政壇有一席之地，但他因被褫奪公權確定，已立即喪失代表資格，也無法再競選公職。

林智勇2021年6月17日傍晚4點開著奧迪跑車在宜蘭市大福路自撞電線杆、水泥護欄，車身嚴重毀損，修繕費需140萬元，但因車輛只向富邦產物投保丙式車體損失險，自撞不在理賠範圍，林把腦筋動到市代會主席的配車上。

當晚8時，林智勇開著跑車上路，要求市代會主席公務車司機陳志偉開車，搭載林的助理鄧詩翰跟在後方，再製造公務車撞擊跑車假車禍。陳志偉報警，但他先前因拒絕酒測而遭吊照，為避免泰安產險不理賠，因此由鄧詩翰出面佯裝是公務車駕駛。

員警處理完畢後，陳分別向富邦、泰安產險公司申請保險理賠。富邦產險請警方調閱車禍現場附近民宅監視器，假車禍遭拆穿，陳在同年7月2日、7月28日撤回2車保險理賠申請。

一審認為林智勇將政府資源視同個人資源濫用，敗壞官箴，而陳志偉一味袒護林智勇，而鄧詩翰謊報是公務車駕駛時還冒用胞弟名義，依利用職務上機會詐取財物未遂罪判林4年6月徒刑，褫奪公權3年；陳、鄧分別被依同罪名判4年、1年徒刑，各褫奪公權3年、1年。

二審審理時，林僅承認普通詐欺，仍不認有想利用職務上機會詐取財物，合議庭考量一審判決未將跑車申請理賠部分納入審理，因此撤銷原判決，但改判後的刑度仍相同。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

宜蘭市民代表會主席林智勇。圖／聯合報系資料照片
宜蘭市民代表會主席林智勇。圖／聯合報系資料照片

跑車 車禍 自撞
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／鳳凰颱風重創宜蘭 國軍動員上千人救災 助蘇澳復原

一場颱風讓外地人好奇「宜蘭人家家戶戶都有船？」 在地人曝背後原因

影／汪洋中宜蘭度假行館完美擋水爆紅 網友瘋狂求問誰設計？業者公告了

花蓮光復救災協調官季連成到蘇澳勘災 大讚宜蘭救災快速讓他「欽佩」

相關新聞

確定入獄！跑車自撞卻搞「假車禍」詐保 宜蘭市代會主席判4年半定讞

宜蘭市民代表會主席林智勇自撞市價7百多萬的跑車，因僅投保丙式車體損失險，產險公司不理賠140萬元修繕費用，他便利用公務車...

女律師林沄蓁控前老闆呂秋遠逼墮胎並離職 今開庭加碼求償150萬

網紅律師呂秋遠與實習女律師林沄蓁發生性關係，被控得知林女懷孕後逼迫墮胎，告知不用再來上班等；林女向呂及呂經營的宇達經貿法...

高雄港引水人年薪上千萬！法院民事判決證實薪資數字

高雄港一名劉姓引水人因為工作時受傷，向輪船公司依法求償養傷一年無法工作的經濟損失及醫藥費，法官審理後調出他的薪資單，證實...

銅雕「司法之秤」進駐最高檢 檢察總長： 台灣本土司法美學

最高檢察署13日上午舉行「司法之秤」揭幕儀式，檢察總長邢泰釗致詞時表示，除了要以此紀念更生保護會成立80周年，更希望藉由...

金門海上追逐戰！2船載4.6噸大陸蒜拒檢狂逃 6人起訴

金門海巡人員在今年9月中在海上展開一場緊張追緝，成功攔下兩艘深夜自后豐港出海、滿載大陸大蒜返航的可疑船舶。金門地檢署今表...

得知台積電設廠…高雄建商毀約轉賣預售屋 判賠2822萬元

高雄市一名曾姓女子2019年7月向建商購買位於橋頭區的預售屋店面，雙方約定買價1810萬元，未料女子付了定金後，因建設得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。