快訊

82歲白骨嬤孤獨死…鄰居指她「防備心強」 社工探訪多次未應門

陸召日大使要求撤回高市言論 日政府不為所動：對台立場未變

中國對日本怒了？要求日方撤回言論「否則後果自負」

聽新聞
0:00 / 0:00

女律師林沄蓁控前老闆呂秋遠逼墮胎並離職 今開庭加碼求償150萬

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

網紅律師呂秋遠實習女律師林沄蓁發生性關係，被控得知林女懷孕後逼迫墮胎，告知不用再來上班等；林女向呂及呂經營的宇達經貿法律事務所求償150萬元，台北地院今開庭，林女表示，呂侵犯她的工作權、生育權、人格權，向呂求償150萬元。

呂秋遠今未出庭，委任2名律師為訴訟代理，林沄蓁自己主張權益。法官整理爭執、不爭執事項後，另訂明年1月6日再開庭，當天辯論終結。

林沄蓁說，實習律師依最高法院的見解，是以實際工作內容作判斷，實習律師的工作包括寫書狀、開會、法律研究等，應有其「繼續性」，而呂秋遠提供有關她的工作日報表「是臨訟產製且殘缺不全」，無法作為訴訟的證據。

林沄蓁稱，她懷孕後，呂秋遠以LINE、簡訊、電話、外出約見等逼迫墮胎，呂日前提出的工作紀錄資料置於呂的實力支配之下，呂的行為讓員工權益蕩然無存。

法官出列不爭執、爭執事項，不爭執事項包括林沄蓁於2023年7月10日告知呂秋遠懷孕、2023年8月2日呂、林女傳訊息之後林女被迫離職；爭執事項是宇達經貿法律事務所與林沄蓁的雇用關係是否為5個月實習時間一到即消滅。

林沄蓁聲請傳喚張姓律師出庭作證，證明她實習的時間，不過，法官認已有書面料，駁回林女聲請；林女聲請呂秋遠應提供她2023年3月到8月的完整的加班、出勤紀錄，呂的訴訟代理人表示，會於1個月內庭呈。

林沄蓁開庭後表示，自她懷孕後，呂秋遠不斷以LINE、簡訊、電話、外出約見逼迫墮胎，還說她阻礙成長，是對她懷孕的歧視，訴訟標的才會從原本的100萬元擴張到150萬元，林女表示，會對呂提侵權損害賠償，主要是認為呂侵犯工作權、生育權、人格權。

據了解，林沄蓁懷孕後離職向台北市勞動局申訴，勞動局裁罰呂的宇達經貿法律事務所30萬元，林女另向呂求償100萬元，法院先前行調解程序，但調解沒有共識，林沄蓁今出庭，再擴張向呂求償150萬元。

女律師林沄蓁今天出庭向呂秋遠求償150萬元。記者王聖藜／攝影
女律師林沄蓁今天出庭向呂秋遠求償150萬元。記者王聖藜／攝影
律師呂秋遠。圖／取自呂秋遠臉書
律師呂秋遠。圖／取自呂秋遠臉書

呂秋遠 律師 實習 懷孕 性關係
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

單日業績未達1萬不能下班？桃園某庇護工場遭爆壓榨身障員工 勞動局介入

高雄男網約國一少女3度無套開房 害懷孕卻拒領親生子被重判

陳妍希懷孕「肚皮爬滿妊娠紋」快哭了 吐媽媽心聲「崩潰」

「返鄉要押金、懷孕被解約」泰博科技移工工會指控公司長期強迫勞動 赴勞動部陳情

相關新聞

確定入獄！跑車自撞卻搞「假車禍」詐保 宜蘭市代會主席判4年半定讞

宜蘭市民代表會主席林智勇自撞市價7百多萬的跑車，因僅投保丙式車體損失險，產險公司不理賠140萬元修繕費用，他便利用公務車...

女律師林沄蓁控前老闆呂秋遠逼墮胎並離職 今開庭加碼求償150萬

網紅律師呂秋遠與實習女律師林沄蓁發生性關係，被控得知林女懷孕後逼迫墮胎，告知不用再來上班等；林女向呂及呂經營的宇達經貿法...

高雄港引水人年薪上千萬！法院民事判決證實薪資數字

高雄港一名劉姓引水人因為工作時受傷，向輪船公司依法求償養傷一年無法工作的經濟損失及醫藥費，法官審理後調出他的薪資單，證實...

銅雕「司法之秤」進駐最高檢 檢察總長： 台灣本土司法美學

最高檢察署13日上午舉行「司法之秤」揭幕儀式，檢察總長邢泰釗致詞時表示，除了要以此紀念更生保護會成立80周年，更希望藉由...

金門海上追逐戰！2船載4.6噸大陸蒜拒檢狂逃 6人起訴

金門海巡人員在今年9月中在海上展開一場緊張追緝，成功攔下兩艘深夜自后豐港出海、滿載大陸大蒜返航的可疑船舶。金門地檢署今表...

得知台積電設廠…高雄建商毀約轉賣預售屋 判賠2822萬元

高雄市一名曾姓女子2019年7月向建商購買位於橋頭區的預售屋店面，雙方約定買價1810萬元，未料女子付了定金後，因建設得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。