女律師林沄蓁控前老闆呂秋遠逼墮胎並離職 今開庭加碼求償150萬

網紅律師呂秋遠與實習女律師林沄蓁發生性關係，被控得知林女懷孕後逼迫墮胎，告知不用再來上班等；林女向呂及呂經營的宇達經貿法律事務所求償150萬元，台北地院今開庭，林女表示，呂侵犯她的工作權、生育權、人格權，向呂求償150萬元。

呂秋遠今未出庭，委任2名律師為訴訟代理，林沄蓁自己主張權益。法官整理爭執、不爭執事項後，另訂明年1月6日再開庭，當天辯論終結。

林沄蓁說，實習律師依最高法院的見解，是以實際工作內容作判斷，實習律師的工作包括寫書狀、開會、法律研究等，應有其「繼續性」，而呂秋遠提供有關她的工作日報表「是臨訟產製且殘缺不全」，無法作為訴訟的證據。

林沄蓁稱，她懷孕後，呂秋遠以LINE、簡訊、電話、外出約見等逼迫墮胎，呂日前提出的工作紀錄資料置於呂的實力支配之下，呂的行為讓員工權益蕩然無存。

法官出列不爭執、爭執事項，不爭執事項包括林沄蓁於2023年7月10日告知呂秋遠懷孕、2023年8月2日呂、林女傳訊息之後林女被迫離職；爭執事項是宇達經貿法律事務所與林沄蓁的雇用關係是否為5個月實習時間一到即消滅。

林沄蓁聲請傳喚張姓律師出庭作證，證明她實習的時間，不過，法官認已有書面料，駁回林女聲請；林女聲請呂秋遠應提供她2023年3月到8月的完整的加班、出勤紀錄，呂的訴訟代理人表示，會於1個月內庭呈。

林沄蓁開庭後表示，自她懷孕後，呂秋遠不斷以LINE、簡訊、電話、外出約見逼迫墮胎，還說她阻礙成長，是對她懷孕的歧視，訴訟標的才會從原本的100萬元擴張到150萬元，林女表示，會對呂提侵權損害賠償，主要是認為呂侵犯工作權、生育權、人格權。