得知台積電設廠…高雄建商毀約轉賣預售屋 判賠2822萬元

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名曾姓女子2019年7月向建商購買位於橋頭區的預售屋店面，雙方約定買價1810萬元，未料女子付了定金後，因建設得知台積電要來楠梓設廠，建商竟然轉頭毀約不賣，事後還把該間預售屋以高價4452萬元轉賣給他人，遭法院判毀約，需賠償2822萬元給曾姓女子。

判決指出，曾女2019年7月原本透過代銷公司下訂橋頭區橋新一路上的預售建案，當時雖尚未談妥買賣價金，但已預付2萬元訂金，代銷承諾保留此戶，最後經來回磋商，雙方約定以1810萬元為價金，曾女因此也當場支付訂金10萬元，還在11月9日簽了買賣預訂單。

沒想到過了不到2個月，2020年1月3日要簽正式買賣契約時，代銷竟稱建商已臨時反悔不賣店面給曾女了，讓曾女氣得向高雄市消費者服務中心申訴，雙方協商時，建商代表也坦承曾同意以1810萬元出售店面，但辯稱當時只簽了預售單，不過願意賠償12萬元給曾女。

一審法官認為，曾女簽訂預定單時雙方契約即已成立，代銷也證稱當天準備簽約時，才得知建商決定不賣了。

法官指出，雙方已成立買賣預約，建商即負有簽立買賣本約的義務，建商卻擅自將房屋轉售給他人，因此建商轉售的價格落差2812萬元，判准曾姓女子有理由要求建商賠償。

建商不服一審橋頭地院判決，因此上訴二審高等法院高雄分院，但仍遭高等法院法官打臉，駁回建商提出的上訴，維持原判需要賠償給曾姓女子2812萬元加上10萬元，一共2822萬元。

高等法院高雄分院。圖／本報資料照
高等法院高雄分院。圖／本報資料照

台積電
×

相關新聞

廠商包工程送百萬…國土署前分署長吳瑞安收賄 二審仍遭判3年8月

國土署南區分署前分署長吳瑞安因由國會助理張騰龍居中牽線，接受公共工程得標廠商陳登來賄賂百萬元，一審遭橋頭地院判吳瑞安3年...

得知台積電設廠…高雄建商毀約轉賣預售屋 判賠2822萬元

高雄市一名曾姓女子2019年7月向建商購買位於橋頭區的預售屋店面，雙方約定買價1810萬元，未料女子付了定金後，因建設得...

房客輕生房屋成凶宅 累及父母與二房東連帶賠償609萬

嘉義地方法院審結一起凶宅損害賠償案。承租套房的保全公司轉租給員工，但員工在屋內輕生，導致房屋成為凶宅、價值重挫。法院判決...

爭小孩監護權他掏刀狠刺前妻判6年…上訴辯：我曾被打會害怕

李姓男子為爭小孩監護權，拿水果刀在超商前猛刺前妻左肩及右後背，她血流如注，路過民眾見狀，報警並叫救護車送醫急救，前妻倖免...

掏空遠東航空36億！張綱維科技監控違規遭押中 二審仍重判15年

遠東航空董事長張綱維被控掏空公司資產獲利近36億元，依違反證券交易法等多罪起訴，一審依商業會計法填製不實會計憑證、背信等...

基隆火車站月台樓梯雨天害乘客摔傷 沒防滑及警示…台鐵要賠22萬元

曾姓男子到基隆火車站第一月台搭火車，當天下雨，因樓梯嚴重濕滑又沒有防滑及警告標示，害他下樓梯時滑倒受傷，怒控安全維護有缺...

