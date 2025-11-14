聽新聞
得知台積電設廠…高雄建商毀約轉賣預售屋 判賠2822萬元
高雄市一名曾姓女子2019年7月向建商購買位於橋頭區的預售屋店面，雙方約定買價1810萬元，未料女子付了定金後，因建設得知台積電要來楠梓設廠，建商竟然轉頭毀約不賣，事後還把該間預售屋以高價4452萬元轉賣給他人，遭法院判毀約，需賠償2822萬元給曾姓女子。
判決指出，曾女2019年7月原本透過代銷公司下訂橋頭區橋新一路上的預售建案，當時雖尚未談妥買賣價金，但已預付2萬元訂金，代銷承諾保留此戶，最後經來回磋商，雙方約定以1810萬元為價金，曾女因此也當場支付訂金10萬元，還在11月9日簽了買賣預訂單。
沒想到過了不到2個月，2020年1月3日要簽正式買賣契約時，代銷竟稱建商已臨時反悔不賣店面給曾女了，讓曾女氣得向高雄市消費者服務中心申訴，雙方協商時，建商代表也坦承曾同意以1810萬元出售店面，但辯稱當時只簽了預售單，不過願意賠償12萬元給曾女。
一審法官認為，曾女簽訂預定單時雙方契約即已成立，代銷也證稱當天準備簽約時，才得知建商決定不賣了。
法官指出，雙方已成立買賣預約，建商即負有簽立買賣本約的義務，建商卻擅自將房屋轉售給他人，因此建商轉售的價格落差2812萬元，判准曾姓女子有理由要求建商賠償。
建商不服一審橋頭地院判決，因此上訴二審高等法院高雄分院，但仍遭高等法院法官打臉，駁回建商提出的上訴，維持原判需要賠償給曾姓女子2812萬元加上10萬元，一共2822萬元。
