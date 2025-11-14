快訊

入冬首波冷氣團下周報到？ 專家估最冷時段：有機會達標

經典賽／卡洛爾接到電話了！確定要打美國隊 「不是困難的決定」

「垃可」疑代收服務停擺！用戶錢繳了垃圾還在家 網爆警方已上門調查

聽新聞
0:00 / 0:00

掏空遠東航空36億！張綱維科技監控違規遭押中 二審仍重判15年

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

遠東航空董事長張綱維被控掏空公司資產獲利近36億元，依違反證券交易法等多罪起訴，一審依商業會計法填製不實會計憑證、背信等罪判處14年徒刑，另有1年得易科罰金之刑。案經上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，但維持判處張綱維14年徒刑，另有1年得易科罰金之刑，可上訴。

張綱維上訴二審期間，因七度違反科技監控規定，高院今年4月2日拘提、重行羈押，張綱維在押期間，多次以母親罹癌、7架飛機待處置為由求交保，但均被高院駁回，裁定延押至今。

檢方2020年7月起訴遠航人員3人，除了張綱維之外，一審判遠航副董事長鄭晴文判刑3年，另有8月得易科罰金之刑；遠航協理陳建州判1年3月得易科罰金之刑；案件上訴，二審今改判鄭晴文11月徒刑，另有1年1月得易科罰金之刑，並宣告緩刑5年，須支付公庫100萬元、服120小時義務勞務、參加10場法治教育課程。

陳建州二審則改判1年得易科罰金之刑，並宣告緩刑4年，須支付公庫20萬元、服80小時義務勞務、參加6場法治教育課程。

遠航因前董事長崔湧財務出現危機，向法院聲請重整獲准，張綱維明知自身無足夠財力籌措或引進有效資金執行重整，卻佯以名下樺福集團自有資金充裕、將挹注遠航取得重整人資格，同時取得遠航業務經營、財產管理處分權。

張綱維隨後陳報不實重整計畫及隱匿高利貸來源，完成增資獲復航許可，再虛增營收美化財報以「轉調樺壹款」名義侵占遠航資金。

此外，遠航2015年10月帳上已還清所有關係人代墊款，張綱維卻將樺福關係人負債轉給遠航承受，由遠航向合庫台北分行貸款，將核貸款用以代償樺福公司等關係人於安泰銀行欠款約20億元。

檢方查出，遠航2015年底重整完成，隔年即出現財務赤字，張綱維為避免遠航遭民航局裁罰致影響航權，將新北市淡水區「小坪頂」房地過戶給遠航承買「爛尾樓」，又令遠航承受重大財損。

台北地院歷經4年審理後，認為張綱維以不法手段詐得遠航重整的龐大利益，將遠航資產充作私人金庫，作為樺福集團資金操作之用，違背公司治理原則，破壞社會經濟秩序，更未體認飛航大眾運輸特許事業負責人社會責任，依法重判。

案件上訴，高院審理期間，張綱維改口承認違反商會法、偽造文書。律師也稱，張綱維心動念都是「節稅」，因此違反商會法、偽造文書應該是同一個行為，張並無侵占犯意，也不應構成侵占。

遠東航空董事長張綱維。圖／聯合報系資料照片
遠東航空董事長張綱維。圖／聯合報系資料照片
遠東航空董事長張綱維。圖／聯合報系資料照片
遠東航空董事長張綱維。圖／聯合報系資料照片

遠東航空 遠航 侵占 偽造文書
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

廠商包工程送百萬…國土署前分署長吳瑞安收賄 二審仍遭判3年8月

爸爸一度替愛子頂罪！17歲少年13刀刺死員工護父 二審仍判9年6月徒刑

住宅工人自學改造手槍還自製子彈 遭重判7年6月刑期

高雄男網約國一少女3度無套開房 害懷孕卻拒領親生子被重判

相關新聞

廠商包工程送百萬…國土署前分署長吳瑞安收賄 二審仍遭判3年8月

國土署南區分署前分署長吳瑞安因由國會助理張騰龍居中牽線，接受公共工程得標廠商陳登來賄賂百萬元，一審遭橋頭地院判吳瑞安3年...

得知台積電設廠…高雄建商毀約轉賣預售屋 判賠2822萬元

高雄市一名曾姓女子2019年7月向建商購買位於橋頭區的預售屋店面，雙方約定買價1810萬元，未料女子付了定金後，因建設得...

房客輕生房屋成凶宅 累及父母與二房東連帶賠償609萬

嘉義地方法院審結一起凶宅損害賠償案。承租套房的保全公司轉租給員工，但員工在屋內輕生，導致房屋成為凶宅、價值重挫。法院判決...

爭小孩監護權他掏刀狠刺前妻判6年…上訴辯：我曾被打會害怕

李姓男子為爭小孩監護權，拿水果刀在超商前猛刺前妻左肩及右後背，她血流如注，路過民眾見狀，報警並叫救護車送醫急救，前妻倖免...

掏空遠東航空36億！張綱維科技監控違規遭押中 二審仍重判15年

遠東航空董事長張綱維被控掏空公司資產獲利近36億元，依違反證券交易法等多罪起訴，一審依商業會計法填製不實會計憑證、背信等...

基隆火車站月台樓梯雨天害乘客摔傷 沒防滑及警示…台鐵要賠22萬元

曾姓男子到基隆火車站第一月台搭火車，當天下雨，因樓梯嚴重濕滑又沒有防滑及警告標示，害他下樓梯時滑倒受傷，怒控安全維護有缺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。