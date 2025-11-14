掏空遠東航空36億！張綱維科技監控違規遭押中 二審仍重判15年
遠東航空董事長張綱維被控掏空公司資產獲利近36億元，依違反證券交易法等多罪起訴，一審依商業會計法填製不實會計憑證、背信等罪判處14年徒刑，另有1年得易科罰金之刑。案經上訴，台灣高等法院今撤銷原判決，但維持判處張綱維14年徒刑，另有1年得易科罰金之刑，可上訴。
張綱維上訴二審期間，因七度違反科技監控規定，高院今年4月2日拘提、重行羈押，張綱維在押期間，多次以母親罹癌、7架飛機待處置為由求交保，但均被高院駁回，裁定延押至今。
檢方2020年7月起訴遠航人員3人，除了張綱維之外，一審判遠航副董事長鄭晴文判刑3年，另有8月得易科罰金之刑；遠航協理陳建州判1年3月得易科罰金之刑；案件上訴，二審今改判鄭晴文11月徒刑，另有1年1月得易科罰金之刑，並宣告緩刑5年，須支付公庫100萬元、服120小時義務勞務、參加10場法治教育課程。
陳建州二審則改判1年得易科罰金之刑，並宣告緩刑4年，須支付公庫20萬元、服80小時義務勞務、參加6場法治教育課程。
遠航因前董事長崔湧財務出現危機，向法院聲請重整獲准，張綱維明知自身無足夠財力籌措或引進有效資金執行重整，卻佯以名下樺福集團自有資金充裕、將挹注遠航取得重整人資格，同時取得遠航業務經營、財產管理處分權。
張綱維隨後陳報不實重整計畫及隱匿高利貸來源，完成增資獲復航許可，再虛增營收美化財報以「轉調樺壹款」名義侵占遠航資金。
此外，遠航2015年10月帳上已還清所有關係人代墊款，張綱維卻將樺福關係人負債轉給遠航承受，由遠航向合庫台北分行貸款，將核貸款用以代償樺福公司等關係人於安泰銀行欠款約20億元。
檢方查出，遠航2015年底重整完成，隔年即出現財務赤字，張綱維為避免遠航遭民航局裁罰致影響航權，將新北市淡水區「小坪頂」房地過戶給遠航承買「爛尾樓」，又令遠航承受重大財損。
台北地院歷經4年審理後，認為張綱維以不法手段詐得遠航重整的龐大利益，將遠航資產充作私人金庫，作為樺福集團資金操作之用，違背公司治理原則，破壞社會經濟秩序，更未體認飛航大眾運輸特許事業負責人社會責任，依法重判。
案件上訴，高院審理期間，張綱維改口承認違反商會法、偽造文書。律師也稱，張綱維心動念都是「節稅」，因此違反商會法、偽造文書應該是同一個行為，張並無侵占犯意，也不應構成侵占。
