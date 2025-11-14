房客輕生房屋成凶宅 累及父母與二房東連帶賠償609萬

嘉義地方法院審結一起凶宅損害賠償案。承租套房的保全公司轉租給員工，但員工在屋內輕生，導致房屋成為凶宅、價值重挫。法院判決輕生者父母（繼承人）及簽約的二房東，須在繼承遺產範圍內連帶賠償王姓房東609萬8400元；保全公司則免責，全案可上訴。

判決指出，民國110年11月間，保全公司周姓員工在嘉義縣大林鎮一處套房內輕生。該房屋由保全公司負責人龍姓男子承租，轉租員工使用。

王姓房東主張，周男明知自殺會造成房屋貶值仍執意為之，行為違反善良風俗，構成侵權行為；而龍男允許第三人使用房屋，應負連帶賠償責任。周男父母抗辯，房東將原為「店鋪倉庫」的建物違法隔間出租，對損害有過失，應減輕或抵銷賠償金額。但法官認為，房屋用途與輕生行為間無直接因果關係，抗辯不成立。

法院委託嘉義市建築師公會鑑定，結果認定該屋因「非自然身故」屬「中凶」等級凶宅，事故前市價約1742萬元，價值減損35%，損失金額達609萬8400元。法官採納鑑定意見，認為房東求償有據。判決指出，周男之死非職務行為，保全公司無須負責。周姓員工之父母應於繼承遺產範圍內，與龍姓二房東連帶賠償。

房仲人士指出，此案凸顯，在租屋處輕生造成房屋成為凶宅，行為人及其繼承人須負法律責任，承租人若未妥善管理，也可能連帶受罰，成為凶宅糾紛的司法警示案例。