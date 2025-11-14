基隆火車站月台樓梯雨天害乘客摔傷 沒防滑及警示…台鐵要賠22萬元

曾姓男子到基隆火車站第一月台搭火車，當天下雨，因樓梯嚴重濕滑又沒有防滑及警告標示，害他下樓梯時滑倒受傷，怒控安全維護有缺失，提出國賠162萬。台鐵指當時樓梯沒有積水，是他行走不慎在樓梯邊緣踩空。法官認為，階梯無防滑條或任何止滑之設置，維管有過失，依鐵路法判台鐵要賠22萬元。

判決指出，曾男主張111年12月30日晚間7時許，在基隆火車站內欲前往第一月台搭乘往台北的列車時，因樓梯嚴重濕滑，導致下樓梯時滑倒受傷，左腳靠近腳踝處骨折變形無法站立行走，當場由站内人員呼叫救護車送醫，診斷為左腳脛骨與腓骨下端閉鎖性骨折，後來進行骨折復位固定及石膏手術。

曾男指出，依鐵道局制定之「鐵路車站旅運與站務設施設計注意事項」關於樓梯之設計規範規定，有關月台樓梯，梯級每一踏面外緣應作防滑處理，寬度24公分，且顏色應與踏面具明顯對比區別，並與踏面順平。但基隆車站南站前往第一月台的月台樓梯，並未依照上開設計規範施作，實際上其防滑凹槽區塊並未與踏面有顏色之明顯對比區別，月台樓梯顯有缺失。

曾說，該月台樓梯材質雖非平滑石材，但因頻繁使用導致樓梯中間邊緣處已經磨損，只要有液體存在，就會減少表面摩擦力，未見有增設任何防滑保護或提醒措施，管理維護有缺失。當日大雨，旅客踩踏及衣物雨傘積聚雨水滴落，室內地板潮濕，卻未於明顯處設置警告標示。

台鐵說明，當天基隆全日有雨，但樓梯並無積水而嚴重濕滑，月台樓梯設置並無違反相關法規，基隆車站104年啟用，建築物無障礙設施設計規範，樓梯並無「顏色應與踏面有明顯不同」規定，月台樓梯防滑設施部分並無缺失或違反法令。

台鐵並指出，該月台樓梯並非平滑石材，實具有一定摩擦力而達止滑效果，依監視器男子當天下階梯時未注意腳下步伐，以略為跳躍之姿前行，甚而一次跨越兩台階，並因跳躍時未能控制落腳處，屬自身行走不慎，腳底踩踏點為樓梯邊緣，而非階梯平面處踩空跌倒。

法官查基隆氣象站資料顯示，當日累積雨量達39.5毫米，接近24小時累積雨量達50毫米的大雨標準。階梯當天因雨濕滑，一般乘客步行通過時存在滑倒高度危險性，應有設置防滑材質地面或止滑設備。

法官認為，曾男以跨步之姿兩階一跨步下階梯也有過失，判定曾男與台鐵發生原因的負擔比率應分別以70％、30％，依民法判台鐵要賠償本案損害金額74萬的30％，即22萬餘元。　　　　　　

基隆火車站月台樓梯雨天害乘客摔傷，沒防滑及警示，法官判台鐵要賠22萬元。本報資料照片

