涉虐童成植物人 檢起訴求刑12年

聯合報／ 記者張議晨徐白櫻宋原彰／高雄報導

四歲劉姓男童昏迷送醫，腦部重創成植物人，高雄地檢署查出男童生母鄭姓同居人涉虐，昨依妨害幼童發育等罪起訴鄭男，具體求刑十二年。

該法因「剴剴案」修正加重刑期，虐殺幼童最重可判死刑，致重傷處十年以上；鄭男是該法修正後首例檢方起訴求處重刑案件。

男童今年九月十八日送醫，昏迷指數三，急救後脫險但腦部受損嚴重，無法言語、活動，目前仍昏迷。醫院通報警方及社會局，查出是廿六歲鄭男施暴。

檢方調查，九月十五日晚間，鄭男要男童在陽台半蹲，涉抓男童撞牆多次，隔天男童頭痛鄭置之不理，男童病情惡化，兩天後就醫已難挽回。男童九歲哥哥也曾遭鄭男以木棍痛毆，身上多處傷痕。檢方依高醫兒保醫療中心報告，認定鄭男長期凌虐二名幼童。

但男童非九月才遭虐，檢方查出今年二至五月，男童就讀幼兒園老師曾多次發現他受傷，還拍照記錄，卻未向上通報；依傷勢判斷園方錯失七個月通報黃金期，社政單位無法提早介入。

園方表示男童活潑好動，身上出現過擦傷，當時男童告訴老師是跟哥哥玩耍，媽媽也證實小孩在家有碰撞；因男童傷勢輕微才未通報。

高雄市社會局說，已針對受虐兄弟聲請緊急保護令，生母配合接受家庭處遇計畫及親職教育輔導；至於幼兒園未通報，將依兒少法規定調查，查證屬實將開罰。

虐童 植物人
相關新聞

爭小孩監護權他掏刀狠刺前妻判6年…上訴辯：我曾被打會害怕

李姓男子為爭小孩監護權，拿水果刀在超商前猛刺前妻左肩及右後背，她血流如注，路過民眾見狀，報警並叫救護車送醫急救，前妻倖免...

基隆火車站月台樓梯雨天害乘客摔傷 沒防滑及警示…台鐵要賠22萬元

曾姓男子到基隆火車站第一月台搭火車，當天下雨，因樓梯嚴重濕滑又沒有防滑及警告標示，害他下樓梯時滑倒受傷，怒控安全維護有缺...

涉虐童成植物人 檢起訴求刑12年

四歲劉姓男童昏迷送醫，腦部重創成植物人，高雄地檢署查出男童生母鄭姓同居人涉虐，昨依妨害幼童發育等罪起訴鄭男，具體求刑十二...

吳長烜廢土集團繳公關費閃取締 桃園在押小隊長否認當白手套

桃園新屋區廢土業者吳長烜集團，長期繳公關費，換取楊梅警分局新屋分駐所及環保局稽查科等公務員不到工地取締的貪汙案，桃園地院...

派出所前副所長私調情敵個資 遭搜索偵訊5萬元交保

台北市敦南派出所55歲鄭姓前副所長，今年初疑私下調取情敵個資，大安警分局督察組發現後，立即展開調查，並由檢方指揮偵辦，3...

慶生會他遭砸蛋糕翻臉！「一打三」獲判無罪 檢認聚眾鬥毆上訴遭駁回

吳姓、丁姓、王姓男子去年8月間前往雲林虎尾某會館為林姓男子慶生，吳因酒後遭砸中蛋糕，翻桌負氣離開包廂，林、丁及王3人聯手...

