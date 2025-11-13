快訊

國軍留營率節節高？ 藍委揭「假留真退」：薪水照領、人不在部隊

森崴虧損風暴延燒、高層請辭 正崴集團3家公司14日復牌

金門男販售並把風跨海運安毒 一審判8年2月

中央社／ 金門13日電

董姓男子因販售甲基安非他命，以及在機場替同夥從台灣運輸甲基安非他命至金門行為把風，金門地方法院依運輸、販賣二級毒品等罪判處應執行有期徒刑8年2月。此案可上訴。

根據金門地方法院12日判決書，董男同夥將共232.364公克甲基安非他命12包，以膠帶黏貼在腋下及左右腳等部位再以衣物覆蓋、遮掩或放置在隨身包包內，1月11日自台北搭機運輸毒品至金門；2人約定，董男負責在金門機場內把風，並伺機開車搭載2人離開；但因董男同夥抵達金門後便遭員警逮捕，2人未見面，董男即自行駕車離開。

判決表示，董男之後在3、4月另有3次以新台幣2000元及3000元不等價錢，販賣約1公克甲基安非他命給他人行為；案經金門縣警察局金城分局報告金門地檢署檢察官偵查起訴。

判決指出，董男雖未參與自台灣運輸毒品至金門行為，但他把風等行為能協助同夥逃避檢查，增加運送成功機會，認為其行為對實現犯罪具有功能上不可或缺重要性，而董男同夥行為已該當運輸毒品犯行，董男應論以共同正犯，不因董男是否順利接送同夥離開現場或逃避偵查機關查緝而有所差異。

法官審酌，董男民國97年間有販賣毒品前科紀錄、此案偵查及審判中均自白犯行等情狀，對共犯運輸第二級毒品罪處有期徒刑6年、3次販賣第二級毒品行為各判5年4月，應執行有期徒刑8年2月。

董男同夥自台灣運輸第二級毒品至金門行為，金門地院則在6月間已依運輸第二級毒品罪，判決有期徒刑6年4月。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

金門 毒品 安非他命
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「牛頭帆」馮淬帆驟逝已火化！骨灰送至金門長眠「永遠守護中華民國」

中國大陸海警船逾1月再擾金門 海巡不排除測試應對能力

金門媽祖聯誼會成立 許燕輝榮膺首任會長

影／高雄砂石場保全擁槍自重...工寮聚會吸毒 海巡突擊逮人

相關新聞

派出所前副所長私調情敵個資 遭搜索偵訊5萬元交保

台北市敦南派出所55歲鄭姓前副所長，今年初疑私下調取情敵個資，大安警分局督察組發現後，立即展開調查，並由檢方指揮偵辦，3...

爭小孩監護權他掏刀狠刺前妻判6年…上訴辯：我曾被打會害怕

李姓男子為爭小孩監護權，拿水果刀在超商前猛刺前妻左肩及右後背，她血流如注，路過民眾見狀，報警並叫救護車送醫急救，前妻倖免...

慶生會他遭砸蛋糕翻臉！「一打三」獲判無罪 檢認聚眾鬥毆上訴遭駁回

吳姓、丁姓、王姓男子去年8月間前往雲林虎尾某會館為林姓男子慶生，吳因酒後遭砸中蛋糕，翻桌負氣離開包廂，林、丁及王3人聯手...

12刀刺死討債男...法院認「防衛過當」輕判8年半 律師：應論無罪

台中地方法院10日起由國民法庭密集審理洪姓板模工殺人案，洪男被訴與大19歲的李姓女友分手後，李找鄭姓、高姓男子上門向洪討...

有防衛過當！姐弟戀引爆殺機 國民法官減刑輕判8年6月

台中地方法院10日起由國民法庭密集審理洪姓板模工殺人案，洪男被訴與大19歲的李姓女友分手後，李找鄭姓、高姓男子上門向洪討...

爸爸一度替愛子頂罪！17歲少年13刀刺死員工護父 二審仍判9年6月徒刑

「家熙工程行」負責人陳宥嘉與李姓員工有金錢糾紛，雙方談判一言不合，分別拿開山刀、鐵棍攻擊，而陳17歲的兒子見狀，拿摺疊刀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。