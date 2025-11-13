聽新聞
派出所前副所長私調情敵個資 遭搜索偵訊5萬元交保
台北市敦南派出所55歲鄭姓前副所長，今年初疑私下調取情敵個資，大安警分局督察組發現後，立即展開調查，並由檢方指揮偵辦，3日依違反洩密、個人資料保護法等罪嫌移送，檢方複訊後以5萬元交保。
台北地檢署檢察官指揮警政署政風室、警察局政風室及大安分局督察組，3日中午持法院搜索票，到前副所長目前任職的警備隊、敦南派出所及住處搜索並查扣證物。
據了解，副所長除調取情敵個資外，還以辦案為由，騙取不知情的派出所同仁帳密，進入警方系統調取情敵個資。大安分局今年4月間內部稽核時，發現副所長調取的特定民眾個資，並沒有後續辦案跡象，進一步調查才發現是副所長私自調取，分局立即將副所長調離派出所，改至警備隊工作。
檢察官訊後，鄭姓前副所長坦承犯行，裁定5萬元交保，被騙帳密的不知情員警無保請回，大安分局將深入追查是否有其他員警涉案，另視涉案情節予以最嚴厲行政處分，並追究相關人員考核監督不周責責任，前副所長目前已申請調離大安分局，將改調其他分局。
