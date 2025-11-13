慶生會他遭砸蛋糕翻臉！「一打三」獲判無罪 檢認聚眾鬥毆上訴遭駁回

吳姓、丁姓、王姓男子去年8月間前往雲林虎尾某會館為林姓男子慶生，吳因酒後遭砸中蛋糕，翻桌負氣離開包廂，林、丁及王3人聯手攻擊吳，吳也反擊，4人均受傷被訴聚眾鬥毆罪嫌，林等3人被判3月，吳僅1人不符聚集3人以上要件而判無罪，檢方仍堅持上訴，而遭二審打臉而駁回。

吳男辯稱，一開始在玩，他出去之後發生口角，他就先動手了，他有打架，但他沒有聚集三人打別人，「我自己一個人打而已」。

檢方認為，吳因酒後遭他人砸中蛋糕，即將包廂內桌子、桌面雜物翻倒後，負氣離開包廂。同案被告丁、林、王為此也心生不滿，吳等4人基於妨害秩序犯意，在該會館中庭公眾得自由出入場所互相鬥毆。

過程中，林並執會館垃圾桶攻擊吳，吳奪下垃圾桶後反擊林，4人均因此受有臉部、手腳擦挫傷。他們多人互毆形成暴力情緒、氛圍營造出攻擊狀態，並波及、蔓延至周邊不特定、多數至該會館消費民眾，以致此外溢作用，產生危害於公眾安寧及社會安全。經員警獲報前往處理，並調閱監視器後，循線查獲。

雲林地院認丁、林及王3人，與吳之間，彼此為對立或敵對關係，3人不可能與吳朝同一目的或目標為之，同案被告丁、林、王均無從計入吳所聚合人數，發生衝突時，吳僅1人而已，吳1人打3人，難認有聚集他人對丁3人施強暴客觀行為及糾眾騷亂犯意，已與刑法第150條第1項構成要件聚集三人以上者要件不符。

一審認丁、林犯在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪，各處3月刑，可易科罰金；王犯在公共場所聚集三人以上下手實施強暴罪處3月刑，緩刑2年，並應接受法治教育2場次。至於吳獲判無罪，檢方不服上訴。

台南高分院指出，本案是丁、林、王3人一同毆打吳1人，吳雖有反擊，但吳僅有1人，吳根本沒有聚集他人對丁、林、王施強暴客觀行為及糾眾騷亂。吳既非聚眾的一方，且僅其1人，吳所為均明顯與刑法第150條第1項聚集三人以上者構成要件不符。