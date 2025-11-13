聽新聞
12刀刺死討債男...法院認「防衛過當」輕判8年半 律師：應論無罪
台中地方法院10日起由國民法庭密集審理洪姓板模工殺人案，洪男被訴與大19歲的李姓女友分手後，李找鄭姓、高姓男子上門向洪討債，洪失控12刀刺死高男；中院國民法庭認定，洪男有防衛過當減刑後依殺人罪判他8年6月，可上訴；洪的辯護人直言不能接受，主張洪是正當防衛應論無罪。
中院合議庭由審判長黃玉齡、受命法官唐中興，陪席法官湯有朋，及6名國民法官審理，今下午評議後於4點半宣判，依殺人、殺人未遂2罪合併應執行8年6月。
黃玉齡宣判後表示，合議庭認為洪男有殺人不確定故意，但符合自首、防衛過當，均予以減刑，但不適用刑法第59條情堪憫恕。
洪男的律師周仲鼎認為，歹徒當時衝進屋內，洪被打後才拿刀出來防衛，法院卻認定他犯殺人罪，而不用正當防衛判無罪，或依防衛過當予以免刑，這樣的結果和他們落差相當大，無法接受這樣的判決。
周仲鼎說，洪男當時清晨在家裡睡覺卻遭闖入，短短7分鐘內被打、逃走被抓回，最後才反抗，洪男單人無法面對2名上門討債男子，洪拿刀出來就被認定是殺人，難道是要他空手防衛，甚至是乖乖的被對方打死嗎？他會先安慰洪男，再研議如何上訴。
全案源於，洪男（32歲）和李女（51歲）2024年9月分手，李女認為洪應還她送的10多萬元及金飾，找到鄭姓男子出面討債。
鄭男9月23日找高姓友人陪同，兩人一早6點多到洪霧峰區住處發生衝突，洪激動拿料理刀，直接朝鄭、高揮砍、刺擊，釀高傷重死亡，鄭大出血送醫搶救撿回1命，檢方依殺人、殺人未遂等罪嫌起訴洪。
公訴檢察官林岳賢主張洪男符合自首，在家中遭討債上門才攻擊，可責性相對低，但「違法者的生命，還是生命」，且死者高男家屬也痛斥洪男凶殘、瘋狂連續攻擊，認為他罪無可赦，要求處最重之刑；林建議合議庭依殺人、殺人未遂兩罪，對洪男量刑7年6月至9年徒刑。
