快訊

怎繞過美監管？這家陸企4步驟鑽漏洞 買下輝達先進晶片

知情包庇？遭指提供住處讓粿王大玩婚外情 胡釋安3點聲明曝光

閃兵案不到1個月…坤達傳將回歸「綜藝玩很大」 三立回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

12刀刺死討債男...法院認「防衛過當」輕判8年半 律師：應論無罪

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地方法院10日起由國民法庭密集審理洪姓板模工殺人案，洪男被訴與大19歲的李姓女友分手後，李找鄭姓、高姓男子上門向洪討債，洪失控12刀刺死高男；中院國民法庭認定，洪男有防衛過當減刑後依殺人罪判他8年6月，可上訴；洪的辯護人直言不能接受，主張洪是正當防衛應論無罪。

中院合議庭由審判長黃玉齡、受命法官唐中興，陪席法官湯有朋，及6名國民法官審理，今下午評議後於4點半宣判，依殺人、殺人未遂2罪合併應執行8年6月。

黃玉齡宣判後表示，合議庭認為洪男有殺人不確定故意，但符合自首、防衛過當，均予以減刑，但不適用刑法第59條情堪憫恕。

洪男的律師周仲鼎認為，歹徒當時衝進屋內，洪被打後才拿刀出來防衛，法院卻認定他犯殺人罪，而不用正當防衛判無罪，或依防衛過當予以免刑，這樣的結果和他們落差相當大，無法接受這樣的判決。

周仲鼎說，洪男當時清晨在家裡睡覺卻遭闖入，短短7分鐘內被打、逃走被抓回，最後才反抗，洪男單人無法面對2名上門討債男子，洪拿刀出來就被認定是殺人，難道是要他空手防衛，甚至是乖乖的被對方打死嗎？他會先安慰洪男，再研議如何上訴。

全案源於，洪男（32歲）和李女（51歲）2024年9月分手，李女認為洪應還她送的10多萬元及金飾，找到鄭姓男子出面討債。

鄭男9月23日找高姓友人陪同，兩人一早6點多到洪霧峰區住處發生衝突，洪激動拿料理刀，直接朝鄭、高揮砍、刺擊，釀高傷重死亡，鄭大出血送醫搶救撿回1命，檢方依殺人、殺人未遂等罪嫌起訴洪。

公訴檢察官林岳賢主張洪男符合自首，在家中遭討債上門才攻擊，可責性相對低，但「違法者的生命，還是生命」，且死者高男家屬也痛斥洪男凶殘、瘋狂連續攻擊，認為他罪無可赦，要求處最重之刑；林建議合議庭依殺人、殺人未遂兩罪，對洪男量刑7年6月至9年徒刑。

台中地院國民法庭以洪男有殺人不確定故意，但防衛過當，減刑後依殺人罪判他8年6月。記者曾健祐／攝影
台中地院國民法庭以洪男有殺人不確定故意，但防衛過當，減刑後依殺人罪判他8年6月。記者曾健祐／攝影

殺人未遂 國民法官 討債
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

有防衛過當！姐弟戀引爆殺機 國民法官減刑輕判8年6月

爸爸一度替愛子頂罪！17歲少年13刀刺死員工護父 二審仍判9年6月徒刑

中油組長收廠商軟水器、5萬現金護航標案 認罪後一、二審都獲輕判

影／三重凶殺嫌犯爭家產刺死姊姊砍傷妹妹 因一千萬元信託被獨漏

相關新聞

「微波爐虐貓」遭動保處移送高雄地檢署 議員要求防弊

高雄近日爆發「微波爐虐貓」事件引發撻伐，涉虐貓人士在2個月內領養的4隻貓咪全部離奇失蹤，高市動保處及警方卻查無實證，很難...

柯文哲案「民眾黨財務長」無法作證 下月大辯論、最遲明年3月宣判

民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利、收賄及涉政治獻金公益侵占案，柯的辯護人聲請傳喚民眾黨財務長梁秀菊作證，梁女稱病多次請假，...

爭小孩監護權他掏刀狠刺前妻判6年…上訴辯：我曾被打會害怕

李姓男子為爭小孩監護權，拿水果刀在超商前猛刺前妻左肩及右後背，她血流如注，路過民眾見狀，報警並叫救護車送醫急救，前妻倖免...

派出所前副所長私調情敵個資 遭搜索偵訊5萬元交保

台北市敦南派出所55歲鄭姓前副所長，今年初疑私下調取情敵個資，大安警分局督察組發現後，立即展開調查，並由檢方指揮偵辦，3...

慶生會他遭砸蛋糕翻臉！「一打三」獲判無罪 檢認聚眾鬥毆上訴遭駁回

吳姓、丁姓、王姓男子去年8月間前往雲林虎尾某會館為林姓男子慶生，吳因酒後遭砸中蛋糕，翻桌負氣離開包廂，林、丁及王3人聯手...

12刀刺死討債男...法院認「防衛過當」輕判8年半 律師：應論無罪

台中地方法院10日起由國民法庭密集審理洪姓板模工殺人案，洪男被訴與大19歲的李姓女友分手後，李找鄭姓、高姓男子上門向洪討...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。