有防衛過當！姐弟戀引爆殺機 國民法官減刑輕判8年6月

台中地方法院10日起由國民法庭密集審理洪姓板模工殺人案，洪男被訴與大19歲的李姓女友分手後，李找鄭姓、高姓男子上門向洪討債，洪失控刺死高男；檢方建議量處7年6月至9年，洪及辯護人主張正當防衛；中院國民法庭今下午宣判，認定有防衛過當，減刑後依殺人罪判他8年6月，可上訴。

中院合議庭由審判長黃玉齡、受命法官唐中興，及陪席法官湯有朋，及6名國民法官審理，今下午評議後，認定洪有防衛過當，但不符合情堪憫恕，依殺人、殺人未遂2罪，判洪男8年6月。

全案源於，洪男（32歲）和李女（51歲）2024年9月分手，李女認為洪應還她送的10多萬元及金飾，找到鄭姓男子出面討債。

鄭男9月23日找高姓友人陪同，兩人一早6點多到洪霧峰區住處發生衝突，洪激動拿料理刀，直接朝鄭、高揮砍、刺擊，釀高傷重死亡，鄭大出血送醫搶救撿回1命，檢方依殺人、殺人未遂等罪嫌起訴洪。

中院整理爭點包括，洪男是否構成殺人、殺人未遂，或是傷害致死、過失致死，傷害，及洪當時是否符合正當防衛，犯後有無構成自首減刑、刑法第59條情堪憫恕適用。

因本件洪男及辯護人主張有刑法第23條正當防衛，在罪責上若成立可能判處無罪。而正當防衛在法理、國民情感間並不容易界定，因此本案自10日起開審，陸續都有不少法律相關學系學生到庭旁聽。

中院今上午科刑辯論，公訴檢察官林岳賢主張洪男不構成正當防衛，但符合自首。林指出，全案源於鄭、高上門討債，遭素不相識的洪失控攻擊，洪可責性相對低，但鄭、高的違法行為應另由法律制裁，而非遭受洪攻擊奪命。

另根據現場影像，鄭、高遇刺後滿屋都是血，高鮮血噴濺一度沿樓梯都是滴痕、血腳印，最後2人在大廳倒臥血泊，模樣驚悚。

林岳賢指出「違法者的生命，還是生命」，且高男家屬也痛斥洪男凶殘、瘋狂連續攻擊，認為他罪無可赦，不原意原諒並求處最重之刑。