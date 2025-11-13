快訊

爸爸一度替愛子頂罪！17歲少年13刀刺死員工護父 二審仍判9年6月徒刑

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

「家熙工程行」負責人陳宥嘉與李姓員工有金錢糾紛，雙方談判一言不合，分別拿開山刀、鐵棍攻擊，而陳17歲的兒子見狀，拿摺疊刀刺李的心臟等處共13刀，李大量出血身亡，一審少年法庭判陳子9年6月徒刑，案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

陳宥嘉2024年5月5日晚間透過沈姓、翁姓員工約李到淡水宿舍談判，雙方一言不合，陳先拍桌斥責，李則抽出開山刀，陳宥嘉再拿鐵棍戳、刺，陳的兒子則是拿摺疊刀刺李13刀，其中2刀刺中心臟。李不支倒地，送醫仍因心臟損傷及大量出血回天乏術。

陳宥嘉認為事件起因在己，為隱匿兒子涉案，他向警方表示是自己拿刀刺殺李，但被識破，沈姓員工在地檢署作證時指凶手非陳，而是陳的兒子。陳最終坦承頂罪，表示因兒子為保護他才會持刀殺人，他想扛下殺人罪，陳犯傷害、頂替罪部分，法院判9月得易科罰金之刑。

陳的兒子犯殺人罪部分，士林地方法院少年法庭一審判處9年6月徒刑，案件上訴，高院二審今駁回上訴，維持一審判決，仍判處陳子9年6月徒刑。

民事部分，李的父母、妻子、子女向陳宥嘉、陳的兒子共求償1173萬餘元，士林地院一審全數判准。

淡水工程行負責人陳宥嘉與李姓員工有金錢糾紛，陳的兒子持摺疊刀刺死李，二審仍判9年6月徒刑。本報記者／翻攝
淡水工程行負責人陳宥嘉與李姓員工有金錢糾紛，陳的兒子持摺疊刀刺死李，二審仍判9年6月徒刑。本報記者／翻攝

