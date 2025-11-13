「微波爐虐貓」遭動保處移送高雄地檢署 議員要求防弊

高雄近日爆發「微波爐虐貓」事件引發撻伐，涉虐貓人士在2個月內領養的4隻貓咪全部離奇失蹤，高市動保處及警方卻查無實證，很難嚴懲。議員批罰責太輕，且動物認養制度鬆散，導致有心人士以「假善心真殘虐」的方式在體系中反覆操作。動保處說，會針對「高風險」認養人進行稽核。

高雄一名男子在網路發文自稱拍攝微波爐虐貓影片，「貓出來後整個濕濕的，像炸毛還冒煙」，發文後引發譁然，熱心網友肉搜發現，發文者是虐貓累犯，認養過10幾隻貓咪，全都下落不明。

議員白喬茵追查發現，9月至10月期間，發文者分別在9月10日領養賓士貓、9月27日幼橘貓、10月10日灰虎斑幼貓、9月30日送養的虎斑幼貓，全都消失不見；事後追查困難，動保處應該善用輔助工具，揪出不法。

動保處長葉坤松證實，該名網友認養5隻貓咪，動保處與警方去住家追查，當時發現空貓籠、卻沒有貓隻及微波爐，對方自稱社群媒體遭人盜用，他所認養的貓咪4隻放生公園、 1隻跑掉了；全案移送地檢署，雖未發現虐貓事證，但至少構成棄養事實，會逐案開罰，至少罰15 萬元。

議員黃文益指出，全市動物收容所每年至少開放認養1千至2千隻犬貓，多以電話詢問追蹤，無法避免飼主提供不實資訊；民間機構不一定會先為認養犬貓結紮與植入晶片，應強化追蹤回報或安排志工訪視。此外，市府應整合民間送養資料，建立認養及追蹤紀錄平台、設置高風險認養名單，避免反覆領養造成持續虐待。