罰單愈開愈多、打詐愈打愈詐、員警人力吃緊 嘉市議會警政質詢

嘉義市議會上午警政業務質詢，3位議員從「交通罰單越開越多」，到「打詐越打越詐」、再到「員警外勤人力嚴重不足」，要求警察局長陳明志改善；陳明志回應會改善，強調打詐已有成效。

議員李忠曆率先質詢，批近來民眾反映「罰單越來越多」，警方對臨時停車動輒開單，民怨四起。他強調，開罰不是目的、減少事故才是重點，「尤其臨停應該先鳴笛、再勸導，勸不聽才開罰，不能為了罰款績效就一直開單」。

對此，警察局長陳明志回應，執法目的降低事故發生，嘉市導入科技執法後違規及事故減少，A1、A2交通事故也下降，警方以重大惡性違規為主，對臨時停車勸導為主。但他指出，警政署現行並無「鳴笛程序」，若嘉市要落實地方可研擬。李忠曆反駁，過去警局就曾採鳴笛提醒，呼籲情、理、法兼顧。陳明志回應，北部曾因交通違規職業檢舉人，員警未依法舉發被起訴，「前途都受到影響」。

議員鄭光宏肯定打詐成績「有進步但不夠」，截至10月，全市受理詐騙案件166件，財損金額約7億6231萬元，與去年同期相比，案件數減少18.9%、損失金額減少39.3%，成果顯著。但警方破獲詐騙集團多半只抓到車手，追回金額僅5715萬元，僅占財損的7.5%。對照全國「165打詐儀表板」數據，今年全台詐騙財損恐突破900億元，「看起來是越打越詐」。對此，陳明志解釋，詐騙是結合網路與數位金流的新型犯罪，嘉市財損下降進步，「但我們不會自滿，會繼續打詐強化科技偵查。」