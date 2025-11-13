快訊

空拍圖驚人！宜蘭冬山「泉月樓行館」成暴雨孤島 一設計讓建築毫髮無損

國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」 每月再抽1200生日金

「把輝達留住70年」 北市府將提地上權50年並可延長20年

罰單愈開愈多、打詐愈打愈詐、員警人力吃緊 嘉市議會警政質詢

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市議會上午警政業務質詢，3位議員從「交通罰單越開越多」，到「打詐越打越詐」、再到「員警外勤人力嚴重不足」，要求警察局長陳明志改善；陳明志回應會改善，強調打詐已有成效。

議員李忠曆率先質詢，批近來民眾反映「罰單越來越多」，警方對臨時停車動輒開單，民怨四起。他強調，開罰不是目的、減少事故才是重點，「尤其臨停應該先鳴笛、再勸導，勸不聽才開罰，不能為了罰款績效就一直開單」。

對此，警察局長陳明志回應，執法目的降低事故發生，嘉市導入科技執法後違規及事故減少，A1、A2交通事故也下降，警方以重大惡性違規為主，對臨時停車勸導為主。但他指出，警政署現行並無「鳴笛程序」，若嘉市要落實地方可研擬。李忠曆反駁，過去警局就曾採鳴笛提醒，呼籲情、理、法兼顧。陳明志回應，北部曾因交通違規職業檢舉人，員警未依法舉發被起訴，「前途都受到影響」。

議員鄭光宏肯定打詐成績「有進步但不夠」，截至10月，全市受理詐騙案件166件，財損金額約7億6231萬元，與去年同期相比，案件數減少18.9%、損失金額減少39.3%，成果顯著。但警方破獲詐騙集團多半只抓到車手，追回金額僅5715萬元，僅占財損的7.5%。對照全國「165打詐儀表板」數據，今年全台詐騙財損恐突破900億元，「看起來是越打越詐」。對此，陳明志解釋，詐騙是結合網路與數位金流的新型犯罪，嘉市財損下降進步，「但我們不會自滿，會繼續打詐強化科技偵查。」

議員王浩聚焦警力吃緊指出，市警局編制應有843人，實際僅736人，缺額達107人，即使新進人員報到後，仍短少逾80人。外勤警察需兼顧多個警勤區，工作量沉重、內外勤比例失衡。他建議警局向警政署爭取補足名額，並比照六都導入「交通助理員」制度，讓助理員協助稽查違停、交通勤務，減輕基層警察負擔。陳明志回應，警局會通盤檢討並列入預算研議，交通助理員制度多見於北部都會區，只負責交通行政業務，警局會評估效益與人力配置。

嘉義市議員李忠曆（右）質詢警察局長陳明志。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員李忠曆（右）質詢警察局長陳明志。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員王浩（右）質詢警察局長陳明志。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員王浩（右）質詢警察局長陳明志。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員鄭光宏質詢警察局長陳明志。記者魯永明／攝影
嘉義市議員鄭光宏質詢警察局長陳明志。記者魯永明／攝影

打詐 交通事故 詐騙集團
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

性專區問卷挨轟引導民意 嘉市議員怒嗆警局長：你跟我有仇嗎？

警局長沒戴安全帽…AI變造影像仿真 嘉市議員籲建立辨識標準防誤罰

「神」隊友加入防詐戰線 嘉市府攜玉皇宮全面護財

嘉市公辦都更二期將啟動 王浩批：市府不該重演兩大錯誤

相關新聞

「微波爐虐貓」遭動保處移送高雄地檢署 議員要求防弊

高雄近日爆發「微波爐虐貓」事件引發撻伐，涉虐貓人士在2個月內領養的4隻貓咪全部離奇失蹤，高市動保處及警方卻查無實證，很難...

柯文哲案「民眾黨財務長」無法作證 下月大辯論、最遲明年3月宣判

民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利、收賄及涉政治獻金公益侵占案，柯的辯護人聲請傳喚民眾黨財務長梁秀菊作證，梁女稱病多次請假，...

爭小孩監護權他掏刀狠刺前妻判6年…上訴辯：我曾被打會害怕

李姓男子為爭小孩監護權，拿水果刀在超商前猛刺前妻左肩及右後背，她血流如注，路過民眾見狀，報警並叫救護車送醫急救，前妻倖免...

爸爸一度替愛子頂罪！17歲少年13刀刺死員工護父 二審仍判9年6月徒刑

「家熙工程行」負責人陳宥嘉與李姓員工有金錢糾紛，雙方談判一言不合，分別拿開山刀、鐵棍攻擊，而陳17歲的兒子見狀，拿摺疊刀...

罰單愈開愈多、打詐愈打愈詐、員警人力吃緊 嘉市議會警政質詢

嘉義市議會上午警政業務質詢，3位議員從「交通罰單越開越多」，到「打詐越打越詐」、再到「員警外勤人力嚴重不足」，要求警察局...

台中一中商圈隨機攻擊 半裸男持「玉米罐頭」猛砸夜歸婦人判拘役50日

台中市北區一中商圈周邊今年驚傳隨機攻擊事件，紀姓遊民半夜裸露上半身痛毆、狠踹騎機車回家的呂姓婦人，甚至還拿玉米罐頭狠砸傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。