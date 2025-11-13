台中一中商圈隨機攻擊 半裸男持「玉米罐頭」猛砸夜歸婦人判拘役50日

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市北區一中商圈周邊今年驚傳隨機攻擊事件，紀姓遊民半夜裸露上半身痛毆、狠踹騎機車回家的呂姓婦人，甚至還拿玉米罐頭狠砸傷她臉，經當地里長揭發，表示里民陷於恐懼不安；台中地院以記攻擊不認識的呂婦，犯後沒和解，依傷害罪判他拘役50日，可上訴。

錦平里長游金隆當時在臉書發文指出，暗巷深夜無法容忍的無差別攻擊，今天不制止未來受害的居民將更為恐懼，一定要追究到底，否則未來可能陷居民於恐懼與不安中。他也直言，不要用精神錯亂來搪塞，藤製椅子、玉米罐頭都是敲打婦人的工具。

檢警調查，紀男（51歲）8月16日凌晨1時20分，在北區三民路3段巷弄，見呂婦（69歲）獨自騎機車行經，竟拿2個實心的玉米鐵罐攻擊呂臉部、身體，又出腳踹她機車釀摔倒，呂趕緊扶起機車走回一旁住處。

但紀又拿路邊的鐵椅攻擊，並揮拳頭揍呂的頭、臉及身體，釀呂全身多處擦挫傷，嚇到大聲呼救後紀這才停手離去；呂婦遇害醫驗傷後報案，警方調閱監視器追查1位遊民與紀特徵相符逮到人。

警方發現，紀男平時有酗酒習慣，常常酒後胡言亂語，案發當天已酒醉獨自行走暗巷，發現後面有機車靠近，一時感覺收到壓迫，就情緒失控攻擊機車騎士；檢方以紀犯嫌明確，偵結依傷害罪嫌起訴他。

台中地院審酌，紀和呂不認識、沒有恩怨，卻恣意傷害她身體，考量他犯後坦承但沒賠償、和解，依傷害罪判他拘役50日。

紀姓遊民朝婦人毆打狠踹，還丟玉米罐頭砸傷她臉，法院依傷害罪判他拘役50日。圖／截自里長游金隆臉書
紀姓遊民朝婦人毆打狠踹，還丟玉米罐頭砸傷她臉，法院依傷害罪判他拘役50日。圖／截自里長游金隆臉書

傷害罪 恐懼 遊民
