柯文哲案「民眾黨財務長」無法作證 下月大辯論、最遲明年3月宣判

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利、收賄及涉政治獻金公益侵占案，柯的辯護人聲請傳喚民眾黨財務長梁秀菊作證，梁女稱病多次請假，下周已無法出庭，合議庭確定取消庭期，下月11日起進行辯論程序，案子最遲2026年3月宣判。

依檢方指控犯罪事實，柯文哲於京華城案涉圖利威京集團不法利益121億元；柯涉違背職務收賄不法利得1710萬元；柯利用前木可公關公司涉侵占政治獻金6834萬元；柯涉利用眾望基金會827萬元支付競總薪水犯背信罪。

與柯有關3筆「犯罪金額」中，圖利威京集團的數額是京華城完工後的樓地板市價，柯涉侵占政治獻金的錢多於收賄、背信罪查出的財產上利益許多。

柯文哲、公訴檢察官對柯涉政治獻金侵占犯行，分別多次聲請傳喚證人完成作證，柯的辯護人之一陸正義對梁秀菊如能到案作證，抱高度期待，主要想凸顯的待證事項為「政治獻金的使用範圍很廣」。

梁秀菊原是13職等的台北市政府前主計處處長，柯文哲自市府卸任後，梁女轉任民眾黨擔任財務長。

梁秀菊偵查中曾作證，柯文哲認為梁女證述對訴訟有益，陸正義也極力主張梁女應在審判中接受檢、辯詰問，審判長甚至將梁女請假資訊釋明給檢、辯，協調庭期一改再改，不過，最後結果是本月18日的庭期梁女無法出庭，審理程序自此完結。

依審理計畫，柯文哲案12月11日起開始兩周辯論程序，將傳喚11名被告出庭，前兩天證據提示時，各辯護人可表示意見，由於卷證相當程度已達「海量」，預料程序冗長在所難免。

此外，辯論庭要排到12月24日止，檢察官、11名被告及其辯護人都會發言陳述，辯論內容包括罪責、科刑辯論等事項，辯結後，再訂一審宣判庭期；依規定，辯結3個月內應宣判，柯文哲有罪無罪？最遲2026年3月就會揭曉。

民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席、台北市前市長柯文哲。圖／聯合報系資料照片
台北市政府前主計處長、民眾黨財務長梁秀菊。圖／聯合報系資料照片
台北市政府前主計處長、民眾黨財務長梁秀菊。圖／聯合報系資料照片

