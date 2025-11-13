快訊

役男營區集合時辱罵同袍 動粗打落眼鏡判拘役還得賠3萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南官田區陸軍步兵203旅邱姓義務役士兵於去年元旦晚間在營區內隊伍集合之際，以粗話辱罵鄭姓同袍，並恫稱「你給我等著」，當眾毆打鄭男致左臉挫傷，所戴眼鏡掉落毀損，邱男犯傷害罪被判拘役50日，鄭男也提民事求償20多萬元，法官則判賠3萬多元。

鄭男提刑事附帶民事訴訟，他主張，因而受有醫療費用738元、眼鏡費用6200元財產上損害；又因遭邱男毆打、恐嚇、毀損名譽，受有精神上極大痛苦，請求精神慰撫金20萬元，合計20萬6938元。

台南地院指出，邱男於檢察官訊問時自承不諱，經檢察官提起公訴，並經法官認邱男以一行為犯傷害罪、公然侮辱罪及毀損罪，從一重論以傷害罪，處拘役50日確定在案。

台南地院表示，醫療費738元核屬必要醫療費，另眼鏡損壞部分，再考量舊有眼鏡購入價格、使用年限及重新配置眼鏡所需費用，以5000元為適當。

同時，審酌兩人均已退伍，鄭男現在銀行任職，邱男則在監服刑中，另參酌鄭男所受傷勢、本件事發經過、侵害情節及程度等一切情狀，認鄭男因名譽權受侵害，得請求非財產上損害以5000元為適當，自由權、身體權所受侵害非財產上損害則各以1萬元為適當，合計得請求精神慰撫金為2萬5000元。法官認邱男應給付鄭男3萬738元。

鄭男提刑事附帶民事訴訟，邱男犯傷害罪判拘役50日外，民事部分法官則判賠3萬多元。圖／本報資料照
鄭男提刑事附帶民事訴訟，邱男犯傷害罪判拘役50日外，民事部分法官則判賠3萬多元。圖／本報資料照

眼鏡 傷害罪 軍人
相關新聞

柯文哲案「民眾黨財務長」無法作證 下月大辯論、最遲明年3月宣判

民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利、收賄及涉政治獻金公益侵占案，柯的辯護人聲請傳喚民眾黨財務長梁秀菊作證，梁女稱病多次請假，...

爭小孩監護權他掏刀狠刺前妻判6年…上訴辯：我曾被打會害怕

李姓男子為爭小孩監護權，拿水果刀在超商前猛刺前妻左肩及右後背，她血流如注，路過民眾見狀，報警並叫救護車送醫急救，前妻倖免...

台中一中商圈隨機攻擊 半裸男持「玉米罐頭」猛砸夜歸婦人判拘役50日

台中市北區一中商圈周邊今年驚傳隨機攻擊事件，紀姓遊民半夜裸露上半身痛毆、狠踹騎機車回家的呂姓婦人，甚至還拿玉米罐頭狠砸傷...

役男營區集合時辱罵同袍 動粗打落眼鏡判拘役還得賠3萬

台南官田區陸軍步兵203旅邱姓義務役士兵於去年元旦晚間在營區內隊伍集合之際，以粗話辱罵鄭姓同袍，並恫稱「你給我等著」，當...

警局長沒戴安全帽…AI變造影像仿真 嘉市議員籲建立辨識標準防誤罰

「局長沒戴安全帽？」嘉義市議員郭定緯上午質詢，以1張AI生成、內容為「警察局長陳明志雙載未戴安全帽」照片開場，幽默引發會...

鍾文智案裁定惹議 監院要檢察機關查2法官刑事責任

富商鍾文智棄保潛逃，高院合議庭遭指對鍾文智加保、不延長科技監控裁定未宣示送達，監察院除了彈劾受命法官陳勇松；12日通過委...

