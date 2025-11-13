役男營區集合時辱罵同袍 動粗打落眼鏡判拘役還得賠3萬

台南官田區陸軍步兵203旅邱姓義務役士兵於去年元旦晚間在營區內隊伍集合之際，以粗話辱罵鄭姓同袍，並恫稱「你給我等著」，當眾毆打鄭男致左臉挫傷，所戴眼鏡掉落毀損，邱男犯傷害罪被判拘役50日，鄭男也提民事求償20多萬元，法官則判賠3萬多元。

鄭男提刑事附帶民事訴訟，他主張，因而受有醫療費用738元、眼鏡費用6200元財產上損害；又因遭邱男毆打、恐嚇、毀損名譽，受有精神上極大痛苦，請求精神慰撫金20萬元，合計20萬6938元。

台南地院指出，邱男於檢察官訊問時自承不諱，經檢察官提起公訴，並經法官認邱男以一行為犯傷害罪、公然侮辱罪及毀損罪，從一重論以傷害罪，處拘役50日確定在案。

台南地院表示，醫療費738元核屬必要醫療費，另眼鏡損壞部分，再考量舊有眼鏡購入價格、使用年限及重新配置眼鏡所需費用，以5000元為適當。