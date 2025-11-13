聽新聞
役男營區集合時辱罵同袍 動粗打落眼鏡判拘役還得賠3萬
台南官田區陸軍步兵203旅邱姓義務役士兵於去年元旦晚間在營區內隊伍集合之際，以粗話辱罵鄭姓同袍，並恫稱「你給我等著」，當眾毆打鄭男致左臉挫傷，所戴眼鏡掉落毀損，邱男犯傷害罪被判拘役50日，鄭男也提民事求償20多萬元，法官則判賠3萬多元。
鄭男提刑事附帶民事訴訟，他主張，因而受有醫療費用738元、眼鏡費用6200元財產上損害；又因遭邱男毆打、恐嚇、毀損名譽，受有精神上極大痛苦，請求精神慰撫金20萬元，合計20萬6938元。
台南地院指出，邱男於檢察官訊問時自承不諱，經檢察官提起公訴，並經法官認邱男以一行為犯傷害罪、公然侮辱罪及毀損罪，從一重論以傷害罪，處拘役50日確定在案。
台南地院表示，醫療費738元核屬必要醫療費，另眼鏡損壞部分，再考量舊有眼鏡購入價格、使用年限及重新配置眼鏡所需費用，以5000元為適當。
同時，審酌兩人均已退伍，鄭男現在銀行任職，邱男則在監服刑中，另參酌鄭男所受傷勢、本件事發經過、侵害情節及程度等一切情狀，認鄭男因名譽權受侵害，得請求非財產上損害以5000元為適當，自由權、身體權所受侵害非財產上損害則各以1萬元為適當，合計得請求精神慰撫金為2萬5000元。法官認邱男應給付鄭男3萬738元。
