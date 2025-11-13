快訊

警局長沒戴安全帽…AI變造影像仿真 嘉市議員籲建立辨識標準防誤罰

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

「局長沒戴安全帽？」嘉義市議員郭定緯上午質詢，以1張AI生成、內容為「警察局長陳明志雙載未戴安全帽」照片開場，幽默引發會場笑聲，點出AI時代下影像真實性與防偽機制重要議題。警察局長陳明志回應，目前尚未接獲明確AI偽造檢舉案件，未來將持續研究防偽辨識技術、加強人員訓練。

近期有民眾懷疑遭AI變造照片檢舉交通違規，雖警方未查獲案例，但目前主要依人工比對及檔案屬性檢查進行辨識，顯示現行制度仍不足以因應AI生成影像的挑戰。

郭定緯表示，AI技術發展迅速，從文字、聲音到影像生成都已普及，過去詐騙仰賴人力與話術，如今AI可模擬聲音、製作逼真照片與影片，使假訊息與偽造畫面愈加難辨。今年1月，嘉義警方才破獲一起AI變聲詐騙機房，顯示科技濫用問題日益嚴重。

他指出，近期有民眾懷疑遭AI變造照片檢舉交通違規，雖警方尚未查獲確定案例，但目前主要依人工比對及檔案屬性檢查進行辨識，顯示現行制度仍不足以因應AI生成影像的挑戰。郭定緯強調，AI已能生成包含天氣、光影、角度皆擬真的全新畫面，若被用於檢舉系統，恐導致無辜民眾遭誤罰。

他建議，警察局應建立正式的「AI影像真偽鑑定流程」，引入科技化審查工具，提升辨識效率與準確度。同時應推動系統化教育訓練，讓第一線執法人員具備辨識AI影像特徵的能力，以避免誤判、冤罰情事。郭定緯也提到，AI造假的風險不僅影響交通檢舉，還可能波及刑案現場影像、詐騙影片與性影像犯罪等領域。他建議嘉義市警察局可在現有「AI智能巡警系統」基礎上，加入影像真偽辨識功能，使AI不僅輔助巡邏與偵防，更能主動偵測疑似造假畫面。

他呼籲，警政機關應以「前瞻、主動、智慧」的態度迎接AI浪潮，從「被動防假」邁向「主動識假」，在保障民眾權益的同時，也能強化警政科技應用與執法公信力。對此，警察局長陳明志回應，目前尚未接獲明確AI偽造檢舉案件，未來將持續研究防偽辨識技術、加強人員訓練，並研議將「AI影像辨識防偽」納入明年度科技應用項目，朝「非六都首座AI科技偵查城市」目標邁進。

嘉義市議員郭定緯以AI生成的變造圖「警察局長陳明志未戴安全帽雙載照」（左），點出AI時代影像易被造假，呼籲警察局建立AI影像防偽機制，讓科技執法更精準、更值得信任。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員郭定緯以AI生成的變造圖「警察局長陳明志未戴安全帽雙載照」（左），點出AI時代影像易被造假，呼籲警察局建立AI影像防偽機制，讓科技執法更精準、更值得信任。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員郭定緯（右）以AI生成的變造圖「警察局長陳明志未戴安全帽雙載照」，質詢AI時代影像易被造假，呼籲警察局建立AI影像防偽機制，讓科技執法更精準、更值得信任。記者魯永明／翻攝
嘉義市議員郭定緯（右）以AI生成的變造圖「警察局長陳明志未戴安全帽雙載照」，質詢AI時代影像易被造假，呼籲警察局建立AI影像防偽機制，讓科技執法更精準、更值得信任。記者魯永明／翻攝

