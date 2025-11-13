移工無照騎車拒酒測遭罰18萬 強制執行繳清

屏東1名越南籍移工去年4月無照騎車又拒酒測，遭警方查獲並裁罰18萬元，經法務部執行署屏東分署強制執行，該男日前才透過仲介繳清。分署也請仲介提醒移工交通法規。

屏東分署今天新聞稿表示，該名義務人去年4月騎車行經屏東縣新園鄉，因拒絕接受酒測又無駕照經警方查獲，以違反道路交通管理處罰條例規定舉發，裁罰新台幣18萬元，自裁決日起3年內不得考領普通重型機車駕駛執照，並應參加道路交通安全講習。

屏東分署表示，該男未繳納罰款，今年8月經交通部公路局高雄區監理所屏東監理站移送強制執行。承辦書記官收案後發現義務人為外籍男子，除調查其工作服務單位和財產外，也發文通知男子應於指定期日到場說明。

屏東分署表示，10月上旬該男仲介公司人員代為到場並表示，義務人是來台工作的越南人，雖在越南有駕照，但來台灣後沒有換考駕照，義務人願意1次繳清欠款。

屏東分署說明，書記官事後電聯仲介公司，慎重請仲介公司明確向義務人表達，如有騎車或開車需求，可向監理機關詢問相關國際駕照互惠等考換駕照事宜，目前義務人無駕照，不得駕駛汽機車以免受罰。

屏東分署提及，來台工作外籍人士日益增加，難免有騎、開車需求，外籍人士如有國際駕照互惠相關問題，可請仲介公司代為詢問監理機關，以免因不懂法令導致無照駕駛受罰。另也呼籲，喝酒不開車、開車不喝酒。

依道路交通安全規則，如果不具中華民國國籍，持有外國政府、大陸地區、香港或澳門所發有效正式駕駛執照（證），並取得經許可停留或居留6個月以上證明（件）者，依平等互惠原則，得於入境翌日起，免考換發同等車類普通駕駛執照。