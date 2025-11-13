聽新聞
0:00 / 0:00

4歲童遭虐成植物人 幼兒園老師多次發現傷勢…疑錯失通報黃金期

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄年僅4歲的男童遭生母的鄭姓同居人虐成植物人，鄭男今被雄檢依妨害幼童發育等罪嫌起訴，求處重刑12年；據了解，男童早在今年2月起身上就被幼兒園老師發現不明傷勢，老師也有拍照記錄，卻未及時反映，錯失7個月通報黃金時間，導致男童在9月遭鄭男虐成重傷。

男童為生母與前夫所生，母親與男童生父離婚後，攜帶4歲及9歲兒子與鄭男同居在高雄市鳳山區。

今年9月18日，4歲的男童嘔吐昏迷，被送往小港醫院急診室，到院時昏迷指數僅3分，急救 後目前仍未脫離險境，後轉往高醫急救，發現腦部有大面積出血腦幹毀損，幾乎無法言語、活動，院內醫護同仁發現男童身上有多處傷口，懷疑他遭虐待，隨即通報警方及高雄市社會局查辦。

檢警獲報後鎖定男童生母及鄭姓同居人涉案，經查自今年2月起，鄭男便常假借玩遊戲、管教等理由，接續痛毆男今年9月15日晚間，還要求男童在陽台半蹲，隨後抓著男童額頭撞牆多次，導致頭部有多處挫傷，隔天男童表示頭痛，鄭男也置之不理，任由男童病情惡化。

檢警發現，男童送醫時枕部蜘蛛網膜下出血合併嚴重腦水腫及腦疝導致嚴重腦傷，雖然急救撿回一命，但至今仍昏迷，呈現植物人狀態，且不僅4歲男童受虐，9歲哥哥也曾因未帶聯絡簿回家，遭鄭男以木棍痛毆，身上同樣出現多處傷痕，社會局發現後，隨即緊急安置，避免他在處於家暴環境中。

檢方依據高醫兒保醫療中心醫師就男童傷勢的報告，認定鄭男長期凌虐施暴2名幼童，造成幼童身心發育終身嚴重受傷，情節嚴重，今依妨害幼童發育等罪嫌起訴鄭男，並建請法院從重判處有期徒刑12年。

不過，男童並非9月才遭虐，今年2月起，鄭男就多次咬傷男童，他就讀的幼兒園老師在今年2月、4月、5月就多次發現男童臉部有瘀青、大腿外側有咬痕，甚至拍受傷照片記錄下來。

檢警偵辦時，檢方也傳幼兒園老師作證，並具結當初有發現男童傷勢，且提供受傷照片供檢方偵辦。

男童2月就被老師發現傷勢，卻直到9月昏迷送醫，院方發現他是受虐成傷才依機制通報，幼兒園恐錯失中間7個月通報黃金期，讓孩童仍處於家暴環境中。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

男童轉送高醫急救後，小兒部部長暨衛服部兒保醫療中心徐仲豪（右3）負責組織團隊全力協助。讀者提供
男童轉送高醫急救後，小兒部部長暨衛服部兒保醫療中心徐仲豪（右3）負責組織團隊全力協助。讀者提供
鄭男在住處陽台推男童額頭撞牆，導致男童腦補重傷，檢警案發後重回現場採證。讀者提供
鄭男在住處陽台推男童額頭撞牆，導致男童腦補重傷，檢警案發後重回現場採證。讀者提供

幼兒園 虐童
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

母同居人命半蹲抓撞牆…4歲男童腦傷重癱 雄檢起訴求刑12年

檳榔西施狠甩1歲女兒多個巴掌還持掃把痛毆 新北警及社會局緊急約談

老公家暴勒頸、偷吃閨密人妻　安歆澐公開「恐怖驗傷照」

雙11結婚8周年全身黑青！遭疑小15歲尪家暴？蕭淑慎反應曝光

相關新聞

涉虐童成植物人 檢起訴求刑12年

四歲劉姓男童昏迷送醫，腦部重創成植物人，高雄地檢署查出男童生母鄭姓同居人涉虐，昨依妨害幼童發育等罪起訴鄭男，具體求刑十二...

基隆火車站月台樓梯雨天害乘客摔傷 沒防滑及警示…台鐵要賠22萬元

曾姓男子到基隆火車站第一月台搭火車，當天下雨，因樓梯嚴重濕滑又沒有防滑及警告標示，害他下樓梯時滑倒受傷，怒控安全維護有缺...

爭小孩監護權他掏刀狠刺前妻判6年…上訴辯：我曾被打會害怕

李姓男子為爭小孩監護權，拿水果刀在超商前猛刺前妻左肩及右後背，她血流如注，路過民眾見狀，報警並叫救護車送醫急救，前妻倖免...

吳長烜廢土集團繳公關費閃取締 桃園在押小隊長否認當白手套

桃園新屋區廢土業者吳長烜集團，長期繳公關費，換取楊梅警分局新屋分駐所及環保局稽查科等公務員不到工地取締的貪汙案，桃園地院...

高雄4歲童遭虐變植物人 幼兒園被轟未通報…老師震驚「那時傷勢很輕」

高雄爆發兒虐案，4歲男童遭母親同居人凌虐成植物人昏迷不醒，檢警發現男童過去也曾受傷，幼兒園有拍照記錄，未即時通報遭外界責...

派出所前副所長私調情敵個資 遭搜索偵訊5萬元交保

台北市敦南派出所55歲鄭姓前副所長，今年初疑私下調取情敵個資，大安警分局督察組發現後，立即展開調查，並由檢方指揮偵辦，3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。