4歲童遭虐成植物人 幼兒園老師多次發現傷勢…疑錯失通報黃金期

高雄年僅4歲的男童遭生母的鄭姓同居人虐成植物人，鄭男今被雄檢依妨害幼童發育等罪嫌起訴，求處重刑12年；據了解，男童早在今年2月起身上就被幼兒園老師發現不明傷勢，老師也有拍照記錄，卻未及時反映，錯失7個月通報黃金時間，導致男童在9月遭鄭男虐成重傷。

男童為生母與前夫所生，母親與男童生父離婚後，攜帶4歲及9歲兒子與鄭男同居在高雄市鳳山區。

今年9月18日，4歲的男童嘔吐昏迷，被送往小港醫院急診室，到院時昏迷指數僅3分，急救 後目前仍未脫離險境，後轉往高醫急救，發現腦部有大面積出血腦幹毀損，幾乎無法言語、活動，院內醫護同仁發現男童身上有多處傷口，懷疑他遭虐待，隨即通報警方及高雄市社會局查辦。

檢警獲報後鎖定男童生母及鄭姓同居人涉案，經查自今年2月起，鄭男便常假借玩遊戲、管教等理由，接續痛毆男今年9月15日晚間，還要求男童在陽台半蹲，隨後抓著男童額頭撞牆多次，導致頭部有多處挫傷，隔天男童表示頭痛，鄭男也置之不理，任由男童病情惡化。

檢警發現，男童送醫時枕部蜘蛛網膜下出血合併嚴重腦水腫及腦疝導致嚴重腦傷，雖然急救撿回一命，但至今仍昏迷，呈現植物人狀態，且不僅4歲男童受虐，9歲哥哥也曾因未帶聯絡簿回家，遭鄭男以木棍痛毆，身上同樣出現多處傷痕，社會局發現後，隨即緊急安置，避免他在處於家暴環境中。

檢方依據高醫兒保醫療中心醫師就男童傷勢的報告，認定鄭男長期凌虐施暴2名幼童，造成幼童身心發育終身嚴重受傷，情節嚴重，今依妨害幼童發育等罪嫌起訴鄭男，並建請法院從重判處有期徒刑12年。

不過，男童並非9月才遭虐，今年2月起，鄭男就多次咬傷男童，他就讀的幼兒園老師在今年2月、4月、5月就多次發現男童臉部有瘀青、大腿外側有咬痕，甚至拍受傷照片記錄下來。

檢警偵辦時，檢方也傳幼兒園老師作證，並具結當初有發現男童傷勢，且提供受傷照片供檢方偵辦。

男童2月就被老師發現傷勢，卻直到9月昏迷送醫，院方發現他是受虐成傷才依機制通報，幼兒園恐錯失中間7個月通報黃金期，讓孩童仍處於家暴環境中。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線