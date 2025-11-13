鍾文智案裁定惹議 監院要檢察機關查2法官刑事責任

富商鍾文智棄保潛逃，高院合議庭遭指對鍾文智加保、不延長科技監控裁定未宣示送達，監察院除了彈劾受命法官陳勇松；12日通過委員調查報告，函請司法院就審判長邱忠義所涉違失為職務監督處分，並函請法務部轉檢察機關查陳勇松、邱忠義所涉刑事責任。

富商鍾文智涉嫌違反證交法，經判刑定讞後棄保潛逃遭通緝。

監察院10月公告彈劾案文指出，陳勇松承審鍾文智違反證券交易法等案上訴第三審強制處分，在合議庭評議鍾文智加保不延長科技設備監控後，未宣示裁定、也未依法製作裁定書送達當事人，只由書記官以電話告知鍾文智的辯護人，而未將裁定內容送達檢察官，導致檢察官無從決定是否提抗告；鍾文智逃匿引發關注後，陳勇松才補行製作「評議附件」附卷，及指示書記官抽換電話紀錄，違反辦案程序，因此通過彈劾陳勇松。

監察院今天發布新聞稿指出，12日審查通過監委林郁容、葉宜津及高涌誠所提調查報告，函請司法院就邱忠義所涉違失為職務監督處分，並函請法務部轉檢察機關查處陳勇松、邱忠義所涉刑事責任。

監委指出，審判長邱忠義未經評議程序，增補卷內審理單所載評議內容，有程序瑕疵，但考量合議庭於民國113年10月14日作成評議後，邱忠義就在10月17日因公出國考察、10月28日才上班，未參與裁定宣示送達等程序，期間陳勇松也沒有向邱忠義反映處理疑義，足認兩人歸責情節有別。邱忠義雖自請免兼庭長職務，司法院仍應做出適度職務監督處分。

監委說，鍾文智曾於第一審審理期間棄保逃亡遭通緝，通緝時又數次冒名使用他人護照非法出入境；而邱忠義、陳勇松等組成的合議庭不顧鍾文智畏罪逃亡可能性極高，直接加保新台幣2000萬元，而不延長科技設備監控，悖離國民法律感情，令人質疑。