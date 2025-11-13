騎士單腳著地不算「停」？ 台東警方闢謠：重點是「完全停車」

近日網傳「騎士行經台東市區『停』字路口，若停車僅單腳著地仍會被開單」的說法，引發民眾議論。縣警察局今天澄清，這是錯誤傳聞。警方強調，「停」的真正意思是車輛速度必須降為零、完全靜止，而非看駕駛人是否雙腳著地。

警方說明，依道路交通標誌標線號誌設置規則，當駕駛人行經閃光紅燈、八邊形「停車再開」標誌或地面「停」字樣時，應先煞車至完全停止，確認橫向無來車或行人後再起步。若僅減速滑行或未完全停下，即屬違規，可處新台幣600元至1800元罰鍰。

近期因警方加強取締未「停車再開」的違規行為，有騎士誤以為需「雙腳放地」才能免罰，甚至出現停車單腳著地仍遭開單的爭議。對此，交通隊指出，取締重點並非腳數，而是車輛是否確實停車。若民眾行動不便或以單腳維持平衡，只要車輛靜止、確認安全後再開，就符合規定。

警方同時指出，統計2023年全縣交通事故共4358件，其中無號誌路口事故就達635件，占總數約14%；死亡件數7件，占全縣交通死亡總數15%。顯示「未停讓」仍是主要肇事原因之一，市區中華路與復興路口、博愛路與信義路口、福建路與成功路口及正氣路與杭州路口均為高風險區段。