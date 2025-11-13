快訊

11月6日起輸入含豬肉郵包「不分故意、過失」 首罰20萬、再犯100萬

誰發明了「同志」？日本眼中的台灣同婚亞洲第一

川普簽了！美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

騎士單腳著地不算「停」？ 台東警方闢謠：重點是「完全停車」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

近日網傳「騎士行經台東市區『停』字路口，若停車僅單腳著地仍會被開單」的說法，引發民眾議論。縣警察局今天澄清，這是錯誤傳聞。警方強調，「停」的真正意思是車輛速度必須降為零、完全靜止，而非看駕駛人是否雙腳著地。

警方說明，依道路交通標誌標線號誌設置規則，當駕駛人行經閃光紅燈、八邊形「停車再開」標誌或地面「停」字樣時，應先煞車至完全停止，確認橫向無來車或行人後再起步。若僅減速滑行或未完全停下，即屬違規，可處新台幣600元至1800元罰鍰。

近期因警方加強取締未「停車再開」的違規行為，有騎士誤以為需「雙腳放地」才能免罰，甚至出現停車單腳著地仍遭開單的爭議。對此，交通隊指出，取締重點並非腳數，而是車輛是否確實停車。若民眾行動不便或以單腳維持平衡，只要車輛靜止、確認安全後再開，就符合規定。

警方同時指出，統計2023年全縣交通事故共4358件，其中無號誌路口事故就達635件，占總數約14%；死亡件數7件，占全縣交通死亡總數15%。顯示「未停讓」仍是主要肇事原因之一，市區中華路與復興路口、博愛路與信義路口、福建路與成功路口及正氣路與杭州路口均為高風險區段。

交通隊呼籲，駕駛行經閃光紅燈或「停」字路口時務必「完全停車」，行經閃光黃燈或倒三角「讓」標誌則應減速禮讓。警方提醒「『停』是為了安全，不是看你放幾隻腳！」遵守交通規則，才能保護自己與他人平安。

縣警察局今天澄清，這是錯誤傳聞！強調「停」的真正意思是車輛速度必須降為零、完全靜止，而非看駕駛人是否雙腳著地。記者尤聰光／攝影
縣警察局今天澄清，這是錯誤傳聞！強調「停」的真正意思是車輛速度必須降為零、完全靜止，而非看駕駛人是否雙腳著地。記者尤聰光／攝影
近日網傳「騎士行經台東市區『停』字路口，若停車僅單腳著地仍會被開單」的說法，引發民眾議論。記者尤聰光／攝影
近日網傳「騎士行經台東市區『停』字路口，若停車僅單腳著地仍會被開單」的說法，引發民眾議論。記者尤聰光／攝影

標誌 交通事故
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台中放颱風假市區無風雨…新光三越湧人潮 入館人數增加一成

台11線拖板車疑打滑車尾滑到對向車道 貨車司機煞車遭追撞身亡

「這是復興，而且不會停止」 美大學五千人同敬拜耶穌

竹警交通隊交安組將遷至新廳舍 議員憂不便民籲留在原址

相關新聞

確定入獄！連霸5屆基隆前議員韓良圻詐領658萬助理費 判7年4月定讞

國民黨前基隆市議員韓良圻任內以簡姓、楊姓男子為人頭，浮報詐領助理薪資、獎金等共計658萬餘元，最高法院依利用職務機會詐取...

8旬婦涉悶死癱50年兒遭判刑 柯文哲：我支持特赦這位老母親

台北市一名8旬婦疑因心力交瘁，悶死癱瘓50年的兒子，一審判刑2年6月並建請特赦。民眾黨前主席柯文哲今天表示，法律不外乎人...

爭小孩監護權他掏刀狠刺前妻判6年…上訴辯：我曾被打會害怕

李姓男子為爭小孩監護權，拿水果刀在超商前猛刺前妻左肩及右後背，她血流如注，路過民眾見狀，報警並叫救護車送醫急救，前妻倖免...

騎士單腳著地不算「停」？ 台東警方闢謠：重點是「完全停車」

近日網傳「騎士行經台東市區『停』字路口，若停車僅單腳著地仍會被開單」的說法，引發民眾議論。縣警察局今天澄清，這是錯誤傳聞...

高雄少年野溪戲水不慎溺斃 父提告要求國賠7百萬被駁回

高雄市那瑪夏區一名16歲劉姓少年2023年雙十節休假與朋友到達卡努瓦里德惠橋下的野溪戲水，卻不幸命喪5公尺深的瀑布下深潭...

19歲姐弟戀釀殺機…上門討債1死1重傷 檢求刑9年中院下午宣判

台中地方法院10日起由國民法庭密集審理洪姓板模工殺人案，原預計昨辯結、宣判，受鳳凰颱風影響台中放假1天，延至今日上午續行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。