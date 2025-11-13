高雄少年野溪戲水不慎溺斃 父提告要求國賠7百萬被駁回

高雄市那瑪夏區一名16歲劉姓少年2023年雙十節休假與朋友到達卡努瓦里德惠橋下的野溪戲水，卻不幸命喪5公尺深的瀑布下深潭，少年父親因此提告區公所，指控溪邊沒有救生圈才害命，要求公所國賠喪葬費、扶養費等共744萬餘元，但遭橋頭地方法院駁回求償。

劉姓少年的父親指控，德惠橋下的水域是當地居民耳熟能詳的景區，每逢假日都會有年輕人或遊客前往戲水、烤肉，但該水域有深達5公尺的深潭，暗藏石塊及漩渦，那瑪夏區公所應設置警告標示或標語牌，或備置救生圈、救生繩，卻沒有，認為是公所管理嚴重欠缺。

劉父因此提出國賠，要求高雄市政府那瑪夏區公所應該賠償喪葬費42萬餘元，再依照台灣人平均壽命，負擔劉父自身的扶養費500萬餘元，以及因喪子造成的心理創傷，精神慰撫金200萬元，一共744萬9333元。

不過區公所認為，事發地點是野溪，區公所沒有管理或治理野溪的權限，因此沒有賠償義務，且野溪附近的岸邊已設有紅色醒目的警告標示，明確標記「水深危險請勿戲水游泳」，且事發地點沿路雜草叢生，需要身手矯健才可以攀爬下切前往，因此不需設置救生設備，是劉姓少年違反警告才發生意外，因此請求法院駁回求償。