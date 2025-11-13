快訊

11月6日起輸入含豬肉郵包「不分故意、過失」 首罰20萬、再犯100萬

誰發明了「同志」？日本眼中的台灣同婚亞洲第一

川普簽了！美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

聽新聞
0:00 / 0:00

19歲姐弟戀釀殺機…上門討債1死1重傷 檢求刑9年中院下午宣判

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地方法院10日起由國民法庭密集審理洪姓板模工殺人案，原預計昨辯結、宣判，受鳳凰颱風影響台中放假1天，延至今日上午續行審理，洪男被訴與大19歲的李姓女友分手後，李找鄭姓、高姓男子上門向洪討債，洪失控刺死高男，檢方今建議量處7年6月至9年，中院預計下午宣判。

全案源於，洪男（32歲）和李女（51歲）2024年9月分手，李女認為洪應還她送的10多萬元及金飾，找到鄭姓男子出面討債。

鄭男9月23日找高姓友人陪同，一早6點多到洪霧峰區住處發生衝突，洪激動拿料理刀，直接朝鄭、高揮砍、刺擊，釀高傷重死亡，鄭大出血送醫搶救撿回1命，檢方依殺人、殺人未遂等罪嫌起訴洪。

中院國民法庭今上訴就科刑辯論，公訴檢察官林岳賢主張洪男不構成正當防衛，也無刑法第23條但書防衛過當適用減刑，而根據洪犯後打110報案紀錄，他向警方稱「快點來救我，有人要打我，我殺了人了」，符合刑法第62條減刑要件。

而洪刺殺鄭姓男子部分，鄭男經搶救撿回一命，該部分也符合未遂予以減刑；至於洪有無刑法第59條情堪憫恕情狀，林岳賢認為，本件已有其他減刑事由，若再用59條減刑，刑度會低於普通傷害罪，會有過輕之虞因此不適用。

林也說，全案源於鄭男、高男上門討債，遭素不相識的洪失控攻擊，洪可責性相對低，但鄭、高的違法行為應另由法律制裁，而非遭受洪攻擊奪命，且根據現場影像，鄭、高遇刺後滿屋都是血，高鮮血噴濺一度沿樓梯都是滴痕、血腳印，最後2人在大廳倒臥血泊，模樣驚悚。

林岳賢指出「違法者的生命，還是生命」，且高男家屬也痛斥洪男凶殘、瘋狂連續攻擊，認為他罪無可赦，不原意原諒並求處最重之刑。

林表示，經刑法第57條量刑事由綜合考量後，認為洪男雖無處死刑、無期徒刑必要，但就殺人、殺人未遂兩罪，建議合議庭各判他7年至8年6月、3年至4年，兩罪合併定應執行刑7年6月至9年；中院預計今下午評議後宣判。

洪男遇上門討債，失控拿料理刀連續揮砍、刺擊，造成高男喪命、鄭男急救撿回一命。圖／民眾提供
洪男遇上門討債，失控拿料理刀連續揮砍、刺擊，造成高男喪命、鄭男急救撿回一命。圖／民眾提供

殺人未遂 討債 分手
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

母同居人命半蹲抓撞牆…4歲男童腦傷重癱 雄檢起訴求刑12年

「台灣美容界教母」喪命醫美！家屬反對減刑 診所負責人上訴真的減了

疑吵架釀殺機…台中大里5旬男遭刺「臟器外露」 急送醫與死神搶命

銅原料供應商「名佳利」負責人掏空捲1億 起訴求刑4年

相關新聞

確定入獄！連霸5屆基隆前議員韓良圻詐領658萬助理費 判7年4月定讞

國民黨前基隆市議員韓良圻任內以簡姓、楊姓男子為人頭，浮報詐領助理薪資、獎金等共計658萬餘元，最高法院依利用職務機會詐取...

8旬婦涉悶死癱50年兒遭判刑 柯文哲：我支持特赦這位老母親

台北市一名8旬婦疑因心力交瘁，悶死癱瘓50年的兒子，一審判刑2年6月並建請特赦。民眾黨前主席柯文哲今天表示，法律不外乎人...

爭小孩監護權他掏刀狠刺前妻判6年…上訴辯：我曾被打會害怕

李姓男子為爭小孩監護權，拿水果刀在超商前猛刺前妻左肩及右後背，她血流如注，路過民眾見狀，報警並叫救護車送醫急救，前妻倖免...

騎士單腳著地不算「停」？ 台東警方闢謠：重點是「完全停車」

近日網傳「騎士行經台東市區『停』字路口，若停車僅單腳著地仍會被開單」的說法，引發民眾議論。縣警察局今天澄清，這是錯誤傳聞...

高雄少年野溪戲水不慎溺斃 父提告要求國賠7百萬被駁回

高雄市那瑪夏區一名16歲劉姓少年2023年雙十節休假與朋友到達卡努瓦里德惠橋下的野溪戲水，卻不幸命喪5公尺深的瀑布下深潭...

19歲姐弟戀釀殺機…上門討債1死1重傷 檢求刑9年中院下午宣判

台中地方法院10日起由國民法庭密集審理洪姓板模工殺人案，原預計昨辯結、宣判，受鳳凰颱風影響台中放假1天，延至今日上午續行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。