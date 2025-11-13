19歲姐弟戀釀殺機…上門討債1死1重傷 檢求刑9年中院下午宣判
台中地方法院10日起由國民法庭密集審理洪姓板模工殺人案，原預計昨辯結、宣判，受鳳凰颱風影響台中放假1天，延至今日上午續行審理，洪男被訴與大19歲的李姓女友分手後，李找鄭姓、高姓男子上門向洪討債，洪失控刺死高男，檢方今建議量處7年6月至9年，中院預計下午宣判。
全案源於，洪男（32歲）和李女（51歲）2024年9月分手，李女認為洪應還她送的10多萬元及金飾，找到鄭姓男子出面討債。
鄭男9月23日找高姓友人陪同，一早6點多到洪霧峰區住處發生衝突，洪激動拿料理刀，直接朝鄭、高揮砍、刺擊，釀高傷重死亡，鄭大出血送醫搶救撿回1命，檢方依殺人、殺人未遂等罪嫌起訴洪。
中院國民法庭今上訴就科刑辯論，公訴檢察官林岳賢主張洪男不構成正當防衛，也無刑法第23條但書防衛過當適用減刑，而根據洪犯後打110報案紀錄，他向警方稱「快點來救我，有人要打我，我殺了人了」，符合刑法第62條減刑要件。
而洪刺殺鄭姓男子部分，鄭男經搶救撿回一命，該部分也符合未遂予以減刑；至於洪有無刑法第59條情堪憫恕情狀，林岳賢認為，本件已有其他減刑事由，若再用59條減刑，刑度會低於普通傷害罪，會有過輕之虞因此不適用。
林也說，全案源於鄭男、高男上門討債，遭素不相識的洪失控攻擊，洪可責性相對低，但鄭、高的違法行為應另由法律制裁，而非遭受洪攻擊奪命，且根據現場影像，鄭、高遇刺後滿屋都是血，高鮮血噴濺一度沿樓梯都是滴痕、血腳印，最後2人在大廳倒臥血泊，模樣驚悚。
林岳賢指出「違法者的生命，還是生命」，且高男家屬也痛斥洪男凶殘、瘋狂連續攻擊，認為他罪無可赦，不原意原諒並求處最重之刑。
林表示，經刑法第57條量刑事由綜合考量後，認為洪男雖無處死刑、無期徒刑必要，但就殺人、殺人未遂兩罪，建議合議庭各判他7年至8年6月、3年至4年，兩罪合併定應執行刑7年6月至9年；中院預計今下午評議後宣判。
