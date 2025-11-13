聽新聞
確定入獄！連霸5屆基隆前議員韓良圻詐領658萬助理費 判7年4月定讞
國民黨前基隆市議員韓良圻任內以簡姓、楊姓男子為人頭，浮報詐領助理薪資、獎金等共計658萬餘元，最高法院依利用職務機會詐取財物罪判刑7年4月，褫奪公權3年，全案定讞。
韓良圻曾是連霸5屆的基隆市議員，2019年不再爭取連任，而是交由兒子韓世昱接手，韓世昱也順利當選，並已擔任2屆市議員，2022年更以全市最高票連任議員一職。
韓良圻2006年至2018年任職議員期間，以簡姓、楊姓男子作為人頭，提供相關證明文件、帳戶影本等，向基隆市議會人事室申請公費助理費，共詐得658萬餘元薪資、春節慰問金及利息。
韓良圻否認犯行，供稱他領取款項之後，全數用來支付助理薪資，並沒有挪為己用，且他所支付的助理薪資總額，遠遠超過他所領取的款項，因此他沒有利用職務機會詐取財物的不法意圖。
基隆地院一審認定韓良圻詐領助理費893萬餘元，依法判刑8年，褫奪公權4年；台灣高等法院二審指出，韓良圻擔任基隆市議員，卻出於一己之私，以虛列人頭助理的方式，向基隆市議會申報兩人為助理，且就犯罪事實否認再三。
二審認定韓良圻犯罪所得為658萬餘元，依利用職務機會詐取財物罪改判7年4月，褫奪公權3年，案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。
