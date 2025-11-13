快訊

11月6日起輸入含豬肉郵包「不分故意、過失」 首罰20萬、再犯100萬

誰發明了「同志」？日本眼中的台灣同婚亞洲第一

川普簽了！美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

聽新聞
0:00 / 0:00

確定入獄！連霸5屆基隆前議員韓良圻詐領658萬助理費 判7年4月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國民黨前基隆議員韓良圻任內以簡姓、楊姓男子為人頭，浮報詐領助理薪資、獎金等共計658萬餘元，最高法院依利用職務機會詐取財物罪判刑7年4月，褫奪公權3年，全案定讞。

韓良圻曾是連霸5屆的基隆市議員，2019年不再爭取連任，而是交由兒子韓世昱接手，韓世昱也順利當選，並已擔任2屆市議員，2022年更以全市最高票連任議員一職。

韓良圻2006年至2018年任職議員期間，以簡姓、楊姓男子作為人頭，提供相關證明文件、帳戶影本等，向基隆市議會人事室申請公費助理費，共詐得658萬餘元薪資、春節慰問金及利息。

韓良圻否認犯行，供稱他領取款項之後，全數用來支付助理薪資，並沒有挪為己用，且他所支付的助理薪資總額，遠遠超過他所領取的款項，因此他沒有利用職務機會詐取財物的不法意圖。

基隆地院一審認定韓良圻詐領助理費893萬餘元，依法判刑8年，褫奪公權4年；台灣高等法院二審指出，韓良圻擔任基隆市議員，卻出於一己之私，以虛列人頭助理的方式，向基隆市議會申報兩人為助理，且就犯罪事實否認再三。

二審認定韓良圻犯罪所得為658萬餘元，依利用職務機會詐取財物罪改判7年4月，褫奪公權3年，案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。

韓良圻。圖／聯合報系資料照片
韓良圻。圖／聯合報系資料照片

基隆 議員 薪資
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

基隆八尺門安檢附近岸邊垂釣 釣客倒臥消波塊猝死死因待查

影／鳳凰颱風大雨基隆調和街山上有堰塞湖 約700平方米溢流路面

刑事局人事調整 基隆、澎湖刑警大隊長異動

影／山藥白玉卷等10道創意料理 「山藥大餐」百桌明優惠價開賣

相關新聞

確定入獄！連霸5屆基隆前議員韓良圻詐領658萬助理費 判7年4月定讞

國民黨前基隆市議員韓良圻任內以簡姓、楊姓男子為人頭，浮報詐領助理薪資、獎金等共計658萬餘元，最高法院依利用職務機會詐取...

8旬婦涉悶死癱50年兒遭判刑 柯文哲：我支持特赦這位老母親

台北市一名8旬婦疑因心力交瘁，悶死癱瘓50年的兒子，一審判刑2年6月並建請特赦。民眾黨前主席柯文哲今天表示，法律不外乎人...

爭小孩監護權他掏刀狠刺前妻判6年…上訴辯：我曾被打會害怕

李姓男子為爭小孩監護權，拿水果刀在超商前猛刺前妻左肩及右後背，她血流如注，路過民眾見狀，報警並叫救護車送醫急救，前妻倖免...

騎士單腳著地不算「停」？ 台東警方闢謠：重點是「完全停車」

近日網傳「騎士行經台東市區『停』字路口，若停車僅單腳著地仍會被開單」的說法，引發民眾議論。縣警察局今天澄清，這是錯誤傳聞...

高雄少年野溪戲水不慎溺斃 父提告要求國賠7百萬被駁回

高雄市那瑪夏區一名16歲劉姓少年2023年雙十節休假與朋友到達卡努瓦里德惠橋下的野溪戲水，卻不幸命喪5公尺深的瀑布下深潭...

19歲姐弟戀釀殺機…上門討債1死1重傷 檢求刑9年中院下午宣判

台中地方法院10日起由國民法庭密集審理洪姓板模工殺人案，原預計昨辯結、宣判，受鳳凰颱風影響台中放假1天，延至今日上午續行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。