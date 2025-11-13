快訊

11月6日起輸入含豬肉郵包「不分故意、過失」 首罰20萬、再犯100萬

誰發明了「同志」？日本眼中的台灣同婚亞洲第一

川普簽了！美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

母同居人命半蹲抓撞牆…4歲男童腦傷重癱 雄檢起訴求刑12年

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一名年僅4歲的男童今年9月18日昏迷送到小港醫院急診室，因全身多處傷痕，醫護人員懷疑男童遭虐，通報警方後，檢警深入追查，才發現是男童生母的鄭姓同居人下手，男童就醫後仍未脫險，但腦部受重創，恐需長時間復健。雄檢偵結，今依妨害幼童發育等罪嫌起訴鄭男，具體求刑12年。

男童為生母與前夫所生，母親與男童生父離婚後，攜帶4歲及9歲兒子與鄭男同居在高雄市鳳山區。

今年9月18日，4歲的男童嘔吐昏迷，被送往小港醫院急診室，到院時昏迷指數僅3分，急救 後目前仍未脫離險境，後轉往高醫急救，發現腦部有大面積出血腦幹毀損，幾乎無法言語、活動，院內醫護人員發現男童身上有多處傷口，懷疑他遭虐待，隨即通報警方及高雄市社會局查辦。

檢警獲報後鎖定男童生母及鄭姓同居人涉案，經查自今年2月起，鄭男便常假借玩遊戲、管教等理由，接續痛毆男今年9月15日晚間，還要求男童在陽台半蹲，隨後抓著男童額頭撞牆多次，導致頭部有多處挫傷，隔天男童表示頭痛，鄭男也置之不理，任由男童病情惡化。

檢警發現，男童送醫時枕部蜘蛛網膜下出血合併嚴重腦水腫及腦疝導致嚴重腦傷，並毀敗、嚴重減損多處身體機能，對於身體、健康有嚴重不治或難治之重傷害，足以妨害該幼童之身心健全或自然發育。

且不僅4歲男童受虐，9歲哥哥也曾因未帶聯絡簿回家，遭鄭男以木棍痛毆，身上同樣出現多處傷痕，社會局發現後，隨即緊急安置，避免他在處於家暴環境中。

檢方依據高醫兒保醫療中心醫師就男童傷勢的報告，認定鄭男長期凌虐施暴2名幼童，造成幼童身心發育終身嚴重受傷，情節嚴重，今依妨害幼童發育等罪嫌起訴鄭男，並建請法院從重判處有期徒刑12年。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

鄭男在住處陽台推男童額頭撞牆，導致男童腦補重傷，檢警案發後重回現場採證。讀者提供
鄭男在住處陽台推男童額頭撞牆，導致男童腦補重傷，檢警案發後重回現場採證。讀者提供

醫護人員 家暴
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台中港區回饋金地方霧煞煞...7年30億元流向？民代爭取優先修路保人命

這疾病首次入列全球10大死因排行榜！每年悄奪150萬人命

銅原料供應商「名佳利」負責人掏空捲1億 起訴求刑4年

影／批起訴書沒載曖昧對話或簡訊 林岱樺嗆：內容怎麼來的？

相關新聞

確定入獄！連霸5屆基隆前議員韓良圻詐領658萬助理費 判7年4月定讞

國民黨前基隆市議員韓良圻任內以簡姓、楊姓男子為人頭，浮報詐領助理薪資、獎金等共計658萬餘元，最高法院依利用職務機會詐取...

8旬婦涉悶死癱50年兒遭判刑 柯文哲：我支持特赦這位老母親

台北市一名8旬婦疑因心力交瘁，悶死癱瘓50年的兒子，一審判刑2年6月並建請特赦。民眾黨前主席柯文哲今天表示，法律不外乎人...

爭小孩監護權他掏刀狠刺前妻判6年…上訴辯：我曾被打會害怕

李姓男子為爭小孩監護權，拿水果刀在超商前猛刺前妻左肩及右後背，她血流如注，路過民眾見狀，報警並叫救護車送醫急救，前妻倖免...

騎士單腳著地不算「停」？ 台東警方闢謠：重點是「完全停車」

近日網傳「騎士行經台東市區『停』字路口，若停車僅單腳著地仍會被開單」的說法，引發民眾議論。縣警察局今天澄清，這是錯誤傳聞...

高雄少年野溪戲水不慎溺斃 父提告要求國賠7百萬被駁回

高雄市那瑪夏區一名16歲劉姓少年2023年雙十節休假與朋友到達卡努瓦里德惠橋下的野溪戲水，卻不幸命喪5公尺深的瀑布下深潭...

19歲姐弟戀釀殺機…上門討債1死1重傷 檢求刑9年中院下午宣判

台中地方法院10日起由國民法庭密集審理洪姓板模工殺人案，原預計昨辯結、宣判，受鳳凰颱風影響台中放假1天，延至今日上午續行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。