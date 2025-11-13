影／台中OL昨買便當…電腦包掛機車沒拿遭竊 警方今抓到賊送辦
台中市林姓女子是上班族，昨天騎機車前往北區買便當時，掛在機車上的電腦包不翼而飛，林女趕緊報案，警方在今天循線查獲領有身心障礙證明的謝男順手牽羊，今警詢後將依竊盜罪嫌送辦。
第二警分局永興派出所昨天下午5時許，接獲林姓女子（34歲）報案，她在買便當時，不慎將電腦包留在機車上，取車時才發現電腦包被偷走。
警方接報後展開調查，迅速鎖定謝姓男子（36歲）涉案，今早在東區精武路上的租屋處將他查緝到案，當場查扣失竊筆電及相關證物，全案依竊盜罪移送台中地方檢察署偵辦。
第二警分局長鍾承志提醒民眾，短暫離開車輛時勿將貴重物品置於明顯處，以免成為宵小覬覦目標；民眾若發現可疑人車徘徊，請立即撥打110報案，共同守護社區安全。
