快訊

11月6日起輸入含豬肉郵包「不分故意、過失」 首罰20萬、再犯100萬

誰發明了「同志」？日本眼中的台灣同婚亞洲第一

川普簽了！美聯邦政府最長關門停擺正式畫下句點

影／台中OL昨買便當…電腦包掛機車沒拿遭竊 警方今抓到賊送辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓女子是上班族，昨天騎機車前往北區買便當時，掛在機車上的電腦包不翼而飛，林女趕緊報案，警方在今天循線查獲領有身心障礙證明的謝男順手牽羊，今警詢後將依竊盜罪嫌送辦。

第二警分局永興派出所昨天下午5時許，接獲林姓女子（34歲）報案，她在買便當時，不慎將電腦包留在機車上，取車時才發現電腦包被偷走。

警方接報後展開調查，迅速鎖定謝姓男子（36歲）涉案，今早在東區精武路上的租屋處將他查緝到案，當場查扣失竊筆電及相關證物，全案依竊盜罪移送台中地方檢察署偵辦。

第二警分局長鍾承志提醒民眾，短暫離開車輛時勿將貴重物品置於明顯處，以免成為宵小覬覦目標；民眾若發現可疑人車徘徊，請立即撥打110報案，共同守護社區安全。

台中市林姓女子昨天買便當時，將電腦包掛在機車上遭謝姓男子偷走，警方今天查獲謝男。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓女子昨天買便當時，將電腦包掛在機車上遭謝姓男子偷走，警方今天查獲謝男。記者陳宏睿／翻攝

竊盜 便當 台中市
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

小火快逃、濃煙關門！頭份住宅火警一人嗆傷送醫 消防局提醒8字口訣

影／用裝潢費用行不通 詐團改教「電腦設備」七旬婦險被詐32萬

影／又是要領錢裝潢…台中警識破詐團老哏 助七旬婦保積蓄

影／台中車手郵局ATM提款共提領21萬 不知背後是警察被逮羈押

相關新聞

確定入獄！連霸5屆基隆前議員韓良圻詐領658萬助理費 判7年4月定讞

國民黨前基隆市議員韓良圻任內以簡姓、楊姓男子為人頭，浮報詐領助理薪資、獎金等共計658萬餘元，最高法院依利用職務機會詐取...

8旬婦涉悶死癱50年兒遭判刑 柯文哲：我支持特赦這位老母親

台北市一名8旬婦疑因心力交瘁，悶死癱瘓50年的兒子，一審判刑2年6月並建請特赦。民眾黨前主席柯文哲今天表示，法律不外乎人...

爭小孩監護權他掏刀狠刺前妻判6年…上訴辯：我曾被打會害怕

李姓男子為爭小孩監護權，拿水果刀在超商前猛刺前妻左肩及右後背，她血流如注，路過民眾見狀，報警並叫救護車送醫急救，前妻倖免...

騎士單腳著地不算「停」？ 台東警方闢謠：重點是「完全停車」

近日網傳「騎士行經台東市區『停』字路口，若停車僅單腳著地仍會被開單」的說法，引發民眾議論。縣警察局今天澄清，這是錯誤傳聞...

高雄少年野溪戲水不慎溺斃 父提告要求國賠7百萬被駁回

高雄市那瑪夏區一名16歲劉姓少年2023年雙十節休假與朋友到達卡努瓦里德惠橋下的野溪戲水，卻不幸命喪5公尺深的瀑布下深潭...

19歲姐弟戀釀殺機…上門討債1死1重傷 檢求刑9年中院下午宣判

台中地方法院10日起由國民法庭密集審理洪姓板模工殺人案，原預計昨辯結、宣判，受鳳凰颱風影響台中放假1天，延至今日上午續行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。