醫美公司黃姓兄弟改造鳳凰電波機台…探頭重複用 11人起訴

台北市上溢國際公司黃姓兄弟等人，涉改造鳳凰電波機台無限制重複使用探頭，又涉以回充探頭非合法的醫療器材，搭配美國音波主機，提供給醫美診所使用，詐騙醫美消費者，對顧客施打美國音波、鳳凰電波。台北地檢署今偵結，依詐欺、違反醫療器材管理法等罪嫌起訴11人。

起訴指出，上溢公司2022年間用526萬在香港委託大陸地區廠商輸入2台鳳凰電波機台，2025年4月間，向不知情的光彩負責人郭弘義談妥上溢出資，借用名義向莫氏公司訂購美國音波二代機1台，黃國祥、黃國忠、黃千萬涉未經核准擅自將上溢原有的一代機拆零件，仿冒主機組裝成美國音波二代機，將假機台出租給診所使用，幸檢方查獲半成品。

檢方查出，黃國祥將從香港輸入鳳凰電波主機，與索塔公司原廠機台的主機板拆卸互換，搭配大陸地區購買的可重置探頭使用發數把手，達成無限制重複使用探頭效果，改造鳳凰電波機台，規避原廠探頭1次性使用限制，再透過「醫美小蜜蜂」招攬消費者，黃培軒涉謊稱「黃醫師」洪明全（緩起訴）協助訂萬怡酒店供黃替顧客施打鳳凰電波，顧客誤認是原廠儀器且施打者符合操作資格，支付31萬1千元。黃等人又涉以美國音波主機搭配回充探頭，提供給光彩診所、景賀診所使用，向顧客收取費用。

檢方認定，黃姓兄弟4人與親友共11人，分別涉詐欺取財、違反醫療器材管理法意圖提供而未經核准擅自製造醫療器材，及違反醫師法未取得合法醫師資格執行醫療業務等罪嫌，依法起訴。