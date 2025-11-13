快訊

8旬婦涉悶死癱50年兒遭判刑 柯文哲：我支持特赦這位老母親

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導

台北市一名8旬婦疑因心力交瘁，悶死癱瘓50年的兒子，一審判刑2年6月並建請特赦。民眾黨前主席柯文哲今天表示，法律不外乎人情，司法唯一目的是實現社會公平正義，而不是折磨老百姓，「我支持特赦這位老母親，別在悲劇之上再製造另一個悲劇。」

2023年5月，台北市一名約80歲母親疑因心力交瘁，涉嫌殺害50多歲重度臥床兒子。一審台北地方法院依法判刑2年6個月徒刑，承審法官建請總統特赦以免除牢獄之災。案經上訴，二審正由台灣高等法院審理當中。

柯文哲上午在臉書發文指出，台北市一名80多歲老母親，照顧重度身心障礙兒子超過50年，在體力撐不下去之後動了「讓兒子早點離開」的念頭，太多長照悲歌都有這樣的痛苦結局，法院判決認定行為「情堪憫恕」並建請總統特赦，而在判決書曝光後，各界人士紛紛轉發連署。

柯文哲表示，自己經過1年羈押禁見，更加堅信「司法唯一目的是實現社會的公平正義，而不是折磨老百姓」，當一位老母親在愛與絕望之間崩潰時，現在大家看到的不是殺人罪，而是一位老母親照顧責任的沉重，還有台灣長照體系的缺口。

「當我老了，希望自己怎麼被照顧？」柯文哲說，這是每一位國民都該面對的現實提問，如果現行制度能夠幫忙，或許這位老母親就不必做出最痛苦的決定，然而社會不能給予幫忙，難道現在還要懲罰這位母親，「我支持特赦這位老母親，別在悲劇之上再製造另一個悲劇。」

民眾黨前主席柯文哲。本報資料照片
民眾黨前主席柯文哲。本報資料照片

母親 特赦 柯文哲
