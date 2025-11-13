快訊

鄭麗文真的「令不出中央」？藍共識：得基層心得天下

共諜吳石差點接任台灣警備總司令 白崇禧與228是關鍵

車牌CAT8888得標者曝光！有貓奴選主子生日只花3千 「DOG」1原因遭禁

聽新聞
0:00 / 0:00

高爾夫球桿一揮打斷小學生鼻梁 TIGA教練判緩刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台灣高爾夫學院王姓教練在台北市知名私立小學高爾夫球社團指導小學生球技，未注意林姓學童揮桿姿勢過高，球桿打中麥姓學童的臉，造成麥童鼻骨骨折，家長提告，王被訴，台北地院審理，依過失傷害罪判王拘役55日，緩刑2年。

法官判王緩刑的條件，是緩刑期間付保護管束，向指定的政府機關或符合公益目的的機構或團體提供40小時的義務勞務。可上訴。

王是Taiwan International Golf Academy（簡稱TIGA）台灣高爾夫學院的教練，2024年6月12日16時許，與學院池姓行政經理前往台北大安區私立實驗高級中學附設小學部代課，指導教學高爾夫球社團課程。

檢察官指出，王應提醒切桿練習的學生揮桿幅度不得超過膝蓋，並與在旁等待的學生保持安全距離，卻疏未注意，造成麥童遭大幅度揮桿林姓學童的桿子擊中臉部，麥童鼻骨骨折，家長提告，王姓教練涉過失傷害罪，法院審理，王認罪。

判決書指出，王身為高爾夫球教練，未善盡監督之責，致課堂學生揮桿擊傷幼童，念在他犯後坦承犯行、審理期間先賠償8萬元，併參酌男童傷勢程度、過失情節輕重及比例，考量他未婚、現從事教練工作，依法量刑。

判決說，王並無前案紀錄，應無再犯之虞，刑期以暫不執行為適當，宣告緩刑2年，但要提供義務勞務。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

教練 小學生 高爾夫 傷害罪
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

8旬母顧50年絕望殺子 法官建請特赦…家總促修法增「照顧殺人」緩刑

高球／川普孫女凱伊LPGA首秀前 向總統爺爺與老虎伍茲討教

彰化密醫看牙28年…一審獲緩刑 檢方上訴成功判要關

他住公司員工宿舍 清晨醒來驚見被男同事性侵

相關新聞

8旬婦涉悶死癱50年兒遭判刑 柯文哲：我支持特赦這位老母親

台北市一名8旬婦疑因心力交瘁，悶死癱瘓50年的兒子，一審判刑2年6月並建請特赦。民眾黨前主席柯文哲今天表示，法律不外乎人...

高爾夫球桿一揮打斷小學生鼻梁 TIGA教練判緩刑

台灣高爾夫學院王姓教練在台北市知名私立小學高爾夫球社團指導小學生球技，未注意林姓學童揮桿姿勢過高，球桿打中麥姓學童的臉，...

爭小孩監護權他掏刀狠刺前妻判6年…上訴辯：我曾被打會害怕

李姓男子為爭小孩監護權，拿水果刀在超商前猛刺前妻左肩及右後背，她血流如注，路過民眾見狀，報警並叫救護車送醫急救，前妻倖免...

影／台中OL昨買便當…電腦包掛機車沒拿遭竊 警方今抓到賊送辦

台中市林姓女子是上班族，昨天騎機車前往北區買便當時，掛在機車上的電腦包不翼而飛，林女趕緊報案，警方在今天循線查獲領有身心...

醫美公司黃姓兄弟改造鳳凰電波機台…探頭重複用 11人起訴

台北市上溢國際公司黃姓兄弟等人，涉改造鳳凰電波機台無限制重複使用探頭，又涉以回充探頭非合法的醫療器材，搭配美國音波主機，...

台南清潔隊員肇逃1死2傷…躲2天才到案否認酒駕 法官裁定延押2月

台南官田清潔隊吳姓隊員4月間涉駕車肇事逃逸，造成印尼籍移工1死2傷而被訴，羈押迄今，他雖坦承肇事，否認酒後駕車，但他於小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。