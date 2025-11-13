高爾夫球桿一揮打斷小學生鼻梁 TIGA教練判緩刑

台灣高爾夫學院王姓教練在台北市知名私立小學高爾夫球社團指導小學生球技，未注意林姓學童揮桿姿勢過高，球桿打中麥姓學童的臉，造成麥童鼻骨骨折，家長提告，王被訴，台北地院審理，依過失傷害罪判王拘役55日，緩刑2年。

法官判王緩刑的條件，是緩刑期間付保護管束，向指定的政府機關或符合公益目的的機構或團體提供40小時的義務勞務。可上訴。

王是Taiwan International Golf Academy（簡稱TIGA）台灣高爾夫學院的教練，2024年6月12日16時許，與學院池姓行政經理前往台北大安區私立實驗高級中學附設小學部代課，指導教學高爾夫球社團課程。

檢察官指出，王應提醒切桿練習的學生揮桿幅度不得超過膝蓋，並與在旁等待的學生保持安全距離，卻疏未注意，造成麥童遭大幅度揮桿林姓學童的桿子擊中臉部，麥童鼻骨骨折，家長提告，王姓教練涉過失傷害罪，法院審理，王認罪。

判決書指出，王身為高爾夫球教練，未善盡監督之責，致課堂學生揮桿擊傷幼童，念在他犯後坦承犯行、審理期間先賠償8萬元，併參酌男童傷勢程度、過失情節輕重及比例，考量他未婚、現從事教練工作，依法量刑。