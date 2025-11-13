台南清潔隊員肇逃1死2傷…躲2天才到案否認酒駕 法官裁定延押2月

台南官田清潔隊吳姓隊員4月間涉駕車肇事逃逸，造成印尼籍移工1死2傷而被訴，羈押迄今，他雖坦承肇事，否認酒後駕車，但他於小吃部用餐帳單有啤酒16瓶、金額8500元，且藏匿2天才投案，他提出30萬求交保，法官仍裁定自明天起延長2月，並禁止接見通信。

吳男涉犯公共危險等案件，經檢察官提起公訴，交由台南地院國民法官法庭審理中。他雖坦承過失致死、過失傷害、肇事逃逸部分，否認犯不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死罪部分。

他表示，當下因事發突然，受到巨大驚嚇而焦慮症發作，一時未遵照法律規定留在現場妥善處理，後於朋友協助下穩定情緒後，即主動與派出所所長及里長聯繫，並為配合律師時間始選擇於周一到案說明，而非刻意藏匿、遭警方查獲下迫於無奈才到案。

他認為，相當掛心年邁父母及妻小，且尚有清潔隊工作，希望能具保回歸職場取得收入並籌措賠償被害人資金，實已無逃亡之虞。且證人均已到案作證，現也無調查其他證據必要，依檢方偵查完畢起訴，也難期現階段再行串證有何成功迴護被告可能。

台南地院指出，原羈押裁定認吳男雖坦承肇事，然否認酒後駕車，惟他在小吃部用餐帳單有啤酒16瓶、金額8500元。他要求友人助其逃亡藏匿，於案發2日後才到案，所以本案是否酒駕？酒精濃度為何？是否確有焦慮症？均有待調查。認吳犯後逃匿之舉，又等待2日才到案，有事實足認為有串證、逃亡之虞，自8月14日起執行羈押在案。

台南地院表示，吳男羈押期間即將屆滿，他於訊問時雖陳述意見，他希望能夠交保出去賺錢以彌補被害人，現在家中情況被告不敢逃亡，他願意提出30萬元交保。辯護人也表示，吳男就犯罪事實部分已坦承，相關證人檢察官已訊問不只一次，吳男不太可能串證，希望可以顧及家中經濟及長輩情形，沒有逃亡可能，請給予吳男交保。

台南地院認為，本案目前審理進度為將於11月24日進行第2次協商程序，且參酌本案犯罪情節重大、目前審理進度、被告犯後逃離現場，並躲至友人處藏匿近2日後才出面投案等情節，認仍有繼續羈押必要，應自11月14日起予以延長羈押2月，並禁止接見通信。