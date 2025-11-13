爭小孩監護權他掏刀狠刺前妻判6年…上訴辯：我曾被打會害怕

李姓男子為爭小孩監護權，拿水果刀在超商前猛刺前妻左肩及右後背，她血流如注，路過民眾見狀，報警並叫救護車送醫急救，前妻倖免於難，新北地院依殺人未遂罪判李6年徒刑。李上訴，台灣高等法院12日開庭，他聲稱因遭恐嚇才在機車內放刀防身，法官問「見妻子為何要拿出刀來？」李一度顧左右而言他，還說「打不贏前妻」。

李國中肄業，擔任消防工程工頭，與前妻2023年7月初離婚。李在結婚期間多次動手毆妻，離婚後還不斷言語騷擾，前妻不堪其擾，向法院聲請核發保護令，新北地院前年9月底裁准，保護令為期2年。

今年1月7日下午，李與前妻在永和樂華夜市附近一間超商前商討孩子監護權，雙方再起口角。李不滿前妻堅持不願放棄小孩監護權，又見前妻轉身欲抱走小孩，持預藏的水果刀，從前妻身後朝左肩、右後背等部位猛刺數刀，前妻當場倒地，血流不止。

前妻負傷反抗，水果刀飛落地面，李不顧前妻已受重傷、倒臥在地，直接抱起小孩離去。民眾見女子受傷倒地，急忙報請119救援。

新北地院審理時，李僅承認違反保護令、傷害等輕罪，否認殺人未遂，辯稱未隨身攜帶刀械，主張是因前妻想奪刀才遭劃傷，推卸殺人罪責。一審認為李犯後態度不佳，且未與前妻達成調解，判他6年徒刑。

李認為一審量刑過重，上訴二審。高院12日行準備程序，李一開庭就聲稱「我吵不贏前妻」、「沒打到她」，接著就帶小孩騎摩托車離去。

李說，因為他想看小孩，才和前妻約在超商前見面，他因先前有遭人恐嚇，因擔心遭報復而在機車置物箱內放了1把刀。

法官質疑，探望小孩為何要將機車置物箱內的刀取出？李答非所問，法官直接打斷說「你沒回答問題」，李答稱因一下車前妻就罵他，且前妻曾經攻擊他「我會害怕，拿刀嚇她，不小心刺傷她」。為表現道歉誠意，李說在看守所內抄了些佛經，希望法官能看到他犯後態度改變。