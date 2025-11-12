8旬母顧50年絕望殺子 法官建請特赦…家總促修法增「照顧殺人」緩刑

8旬劉姓老媽媽悶死她照顧逾半世紀的重殘兒，被判刑2年半，法官建請總統特赦。家庭照顧者關懷總會表示支持，家總秘書長陳景寧表示，期待藉此個案，反映國家長照制度在重度失能者照顧資源的不足並積極改善，同時藉此個案建立類似事件的審理參照，畢竟「照顧悲歌」不僅涉及照顧者權利與福祉，也涉及被照顧者的生命，必須謹慎。

112年5月台北市發生近80歲母親殺害50多歲重度臥床兒子案件，一審依法判刑2年6個月徒刑。這名近80歲的劉姓婦人，照顧重度身心障礙的53歲兒子長達50年。遭遇疫情時，她認為無法再照顧，將裝有一萬元現鈔的紅包袋塞進兒子口中，用口水巾摀住口鼻後纏繞膠帶，兒子窒息死亡。台北地院考量劉婦辛苦照料50年，心力交瘁才生殺意，判2年6月徒刑，並建請總統特赦。

家總表示，對司法專業人員關注家庭照顧者「年事已高、自26歲起長達50年時間照顧，歷經疫情打擊，長期處於自責、奉獻與絕望的境地」，提出總統特赦的建議，表達理解與支持。

陳景寧指出，期待藉此個案建立類似事件的審理參照，如家庭照顧者的身心健康、能力或經濟條件，以及家庭照顧者是否未抗拒外援，並窮盡運用長照服務資源的責任，畢竟「照顧悲歌」不僅涉及照顧者的權利與福祉，也涉及被照顧者的生命權，必須謹慎。

家總表示，同在112年5月間，立法院司法及法制委員會曾召開「有關長照悲歌修法」公聽會，當時為了解決實務上因不堪長期負荷而殺害受照護者（照顧殺人）問題，提出三種法律上的解決策略。

一、修正刑法第74條放寬緩刑要件，給予法官將緩刑要件由現行2年適度放寬的立法政策。

二、修正刑事訴訟法第253條之1第1項規定，全面放寬緩起訴條件，使中華民國刑法第271條為得檢察官緩起訴處分之立法政策。

三、在中華民國刑法分則中另訂較輕之獨立處罰規定。但當時與會的法律學者與實務工作者，對法律修正案保持謹慎，擔心傳達不適當的社會訊息或暗示。

陳景寧表示，政府法律部門針對照顧殺人事件的法律責任與處置，應有更積極的立法作為，並與社會做更多溝通，也能反饋衛福部等長照體系建制單位，敦促服務更臻完善，避免悲劇再度發生。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線