男無照駕車拒檢…派出所長遭拖行10公尺受傷 當庭賠償8萬獲改判

洪姓男子去年8月9日深夜駕車違停在台南東區小東與莊敬路口，經警攔查拒檢，反而加速逃逸，過程中擦撞並拖行莊敬派出所長林海平約10公尺，致右上肢多處擦挫傷，一審認他犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪處7月，不服上訴後，當庭給付賠償金8萬元，二審改判6月。

洪男上訴坦承犯行，指願與所長林海平試行調解，賠償其所受損失，原審量刑過重，請求法院輕判。

台南高分院指出，洪男於原審審理時雖未能與所長成立調解，二審審理時已與所長成立調解，並當庭給付賠償金8萬元完畢，可見洪男關於有無賠償告訴人損失犯後態度等量刑基礎已有變更。原審科刑未及審酌，自應由將原判決所處之刑部分撤銷改判。

檢警調查，洪男當晚11時38分許，未領有駕駛執照而駕車違規臨停在東區小東與莊敬路口，遭第一分局莊敬派出所長林海平、警員徐立昇攔查，先假意配合盤查身分，卻在2人要求熄火下車時加速逃逸，並在逃逸過程擦撞並拖行林海平約10公尺，致右上肢多處擦挫傷。洪駕車加速逃離現場後，經警調閱沿路監視器畫面而查獲。

台南高分院審酌，洪男因交通違規，為規避警方盤查，竟不顧員警人身安全，逕自駕駛自用小客車加速離去現場，致拖行員警約10公尺而受傷，而以此等強暴行為妨害警員執行職務，且於逃逸過程中危險駕駛而罔顧員警及公眾往來安全。