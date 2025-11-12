快訊

8旬老母悶殺腦癱兒被判2年半 跨界代表喊話賴總統「特赦老媽媽」

聯合報／ 記者林政忠／即時報導

8旬劉姓老媽媽悶死她照顧超過半世紀的重殘兒，被判刑2年半。北院法官指出，無法想像若不執行宣告刑，社會上其他照顧者可能有恃無恐，恣意殺害被照顧者；但考量劉婦犯罪情狀顯堪憫恕，也難以想像她會再犯殺人或傷害等其他案件，法官建請總統特赦。這起長照悲歌引發社會高度共鳴，律師鄧湘全、葉慶元等跨界代表今天透過臉書喊話，希望賴清德總統聽到法官的聲音。

台北市松山區8旬劉姓婦人長年照顧重度身心障礙的53歲兒子和90歲老邁丈夫，兒子在嬰兒時期因腦膜炎引發肺炎、小兒麻痺致癱瘓在床，而領有極重度身心障礙證明。2023年4月底，劉婦因確診新冠肺炎在房內自行隔離，她想到自己年事已高，兒子身體狀況無任何起色，同年5月12日早上趁外籍看護盥洗的空檔，她進到兒子的房內將門反鎖，再拿裝有1萬元鈔票的紅包袋塞到兒子嘴裡，用口水巾和膠帶纏繞兒子口鼻。兒子因呼吸道阻塞，窒息死亡。

當時看護發現房門遭上鎖，從家中陽台看見老婦人在兒子的房間內哭泣，立即通知其他家人，老婦人請家人報警。台北地院考量劉婦辛苦照料50年，心力交瘁才生殺意，輕判2年6月徒刑，並建請總統特赦。台灣高等法院昨天開庭，法官詢問為何使用膠帶？她說，「沒膽子用棉被，覺得比較難死」。

對於這起長照悲歌，鄧湘全貼文指出，第一審雖然判決老媽媽殺人罪「2年6個月」徒刑，但法官建請總統考慮依赦免法規定對被告特赦，難能可貴而悲天憫人的判決，「好法官我們會記得你們！希望賴清德總統聽到了法官的聲音。」

葉慶元表示，今天一早看到鄧湘全律師貼出這個判決，他感到非常痛心。高齡79歲的母親，照顧癱瘓的兒子50多年，112年新冠確診後感到無力繼續照顧兒子，最後無奈地將兒子殺害。法官在判決中寫道：「長年臥床的被害人身形竟能與一般成年男子無異，衣著乾淨整潔，皮膚亦無褥瘡，更可得見被告係長年費心照料這個自幼即患有極重度身心障礙而癱瘓在床的兒子……」，顯然亦為這位高齡母親感到心痛。

葉慶元表示，本案法官將涉案的高齡母親判刑兩年半（殺人罪最低十年，自首減刑一半，依據刑法第59條再減一半），已經是法律允許法官可以判刑的最低限度，法官於是建請總統特赦。他對於本案的判決深感敬佩，在判決中也感受到法官的痛心與無奈。期待賴總統能夠苦民所苦，特赦這位無奈的高齡母親。

粉專「雷丘律師就決定是你了」指出，這一個案例是人倫悲劇，簡單法普減刑的部分，殺人罪最低刑度是有期徒刑10年，自首減一次1/2是5年，刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」再減一次1/2是2.5年，所以才會判2年6個月。如果犯罪時已經80歲，就可以依照刑法第18條再減一次1/2變1.25年，就是1年3個月，而低於2年就可以緩刑了。可惜79歲犯罪不適用這個規定，所以才需要建請總統依赦免法特赦。

育有兩位腦麻女兒的「仙女老師」余懷瑾貼文指出，上周她才因為女兒安安的身體狀況焦慮不已，想著到底要多麼的努力才能夠避免。這位母親長期照顧臥床的兒子，不因為他的不便有所懈怠，不因她已高齡疏忽照顧，展現了為母則強，「兒子的離世才最讓母親難過，願能特赦母親，安度餘年」。

媒體人張念慈在臉書貼文指出，長照是未來我們都必須面對的問題，老婦人在為了照顧重度身心障礙的兒子，一個人挺過了53年，這個過程，有多寂寥和不容易。她的一輩子，已經活在長照的牢籠裡50多年。兒子死後，她依然被困在懊惱與悔恨中。

「我實在不知道，她要怎麼樣撐過再一個2年6個月的有期徒刑？」張念慈說，謝謝法官以人性為出發，也希望總統可以特赦，讓老媽媽可以得享餘生。53年，老媽媽「為愛服了一場無期徒刑」，如今，只盼這世界能還她一點自由。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線

律師鄧湘全擷取北院判決書。圖／鄧湘全臉書
律師鄧湘全擷取北院判決書。圖／鄧湘全臉書
8旬劉姓婦人長年照顧重度身心障礙的53歲兒子，不堪身心負荷，前年將1萬元紅包袋悶死兒子，北院輕判2年6月徒刑，法官並建請總統特赦。記者王宏舜／攝影
8旬劉姓婦人長年照顧重度身心障礙的53歲兒子，不堪身心負荷，前年將1萬元紅包袋悶死兒子，北院輕判2年6月徒刑，法官並建請總統特赦。記者王宏舜／攝影

法官 特赦 母親 長照 賴清德 小兒麻痺
